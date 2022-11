Ruch "Tak! Dla Polski" apeluje o jedną listę opozycji i zawiadamia NIK ws. zaniżania przez rząd dochodów samorządów

Ruch Samorządowcy "Tak! Dla Polski" chce, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała proces zaniżania przez rząd dochodów samorządów - poinformowali samorządowcy na wtorkowej konferencji; ruch apeluje też do partii opozycyjnych o jedną listę wyborczą - dodał prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Samorządowcy z Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" zorganizowali we wtorek konferencję prasową poświęconą budżetom samorządów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekonywał, że sytuacja finansowa samorządów jest bardzo trudna. "Rządzący zabierają nam pieniądze, a mechanizmy kompensacyjne są ustawiane w sposób polityczny" - mówił Trzaskowski. W Warszawie jest np. 2 mld złotych mniej w kasie miejskiej - dodał.

"Na nasze barki przesuwana jest coraz większa odpowiedzialność, a to za kwestie związane z pandemią, za kwestie związane z uchodźcami, z kryzysem energetycznym, nawet za dystrybucję węgla. Oczywiście poradzimy sobie z tym wszystkim, bo dobro mieszkańców jest dla nas najważniejsze, choć brak jest pieniędzy unijnych, do czego doprowadzili rządzący swoją awanturnicza polityką" - mówił prezydent Warszawy.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę, że w skali całego kraju ubytek dla samorządów z podatku PIT w roku 2023 to 30 mld złotych w porównaniu do roku 2022. Z kolei ten ubytek w latach 2019-23 to aż 64 mld złotych - mówiła.

Dzieje się tak, dodała, mimo że wpływy z podatków rosną. "Nie przekłada się to na budżety naszych wspólnot lokalnych" - powiedziała Dulkiewicz.

"Dlatego od wielu lat apelujemy, by zmienić zasady finansowania samorządów, aby te pieniądze zostawały jak najbliżej mieszkańców, a nie decyzje były podejmowane przy Nowogrodzkiej" - zaznaczyła prezydent Gdańska.

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł poinformował, że samorządowcy składają wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o "zbadanie procesu zaniżania przez rząd dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego".

Z kolei prezes Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" i prezydent Sopotu Jacek Karnowski powiedział, że "głodzenie samorządów" i niewystępowanie przez rząd o środki z KPO doprowadza do tego, że samorządowcy, którzy nie byli związani z ruchem "Tak! Dla Polski", chcą do niego przystąpić, by wspólnie "bronić interesów lokalnych".

"Będziemy się starali też łączyć opozycję, tak jak udało nam się zrobić z paktem senackim cztery lata temu. Teraz też pracujemy nad paktem senackim, będziemy też zachęcali wszystkich liderów opozycyjnych do jednej listy parlamentarnej, bo jak pokazał przykład Śląska, razem z PSL, Lewicą, Koalicją Obywatelską, ale także z Polską 2050 stanowimy poważną siłę, która może znacznie wygrać wybory" - mówił Jacek Karnowski.

"Tych wyborów nie można wygrać na pięć głosów, trzeba je wygrać na kilkadziesiąt głosów, aby naprawić Rzeczpospolitą" - dodał.

Samorządowcy wyrażali zarazem zadowolenie z tego, co się zdarzyło w sejmiku województwa śląskiego.

"Wczoraj wieczorem dokonało się to, na czym nam bardzo zależało, a mianowicie udało się aby sejmik województwa przeszedł w ręce opozycji. To pokazuje, że idea łączenia samorządowców jest bardzo istotna" - mówił Trzaskowski. "Motywacja tych, którzy wczoraj przystąpili do opozycji, była jasna - to są samorządowcy, którzy od wielu miesięcy mówili, że pieniądze z Unii są potrzebne, że samorząd nie powinien być okradany z pieniędzy" - dodał.

Podkreślił, że to pokazuje, że Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski" ma zdolność przyciągania do siebie tych samorządowców, którym zależy na silnym samorządzie.

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński dodał, że od dziś w sejmiku śląskim "PiS jest tam, gdzie jego miejsce, czyli w opozycji". Przekonywał, że w 2018 roku wyborcy województwa śląskiego zostali oszukani poprzez zdradę radnego Wojciecha Kałuży (Kałuż, wybrany z listy KO, zdecydował o poparciu PiS - PAP). "Po czterech latach wróciła sprawiedliwość i to, na co liczyli mieszkańcy województwa śląskiego stało się faktem" - powiedział Chęciński.

"Obecny marszałek, będąc cztery lata po tamtej stronie, zrozumiał, że czas najwyższy wrócić do korzeni, do samorządowców. Dlatego bardzo dziękujemy za ten ruch pana marszałka i trójki radnych" - dodał.

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmiku woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego i trojga dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski", głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Stanowisko stracił m.in. wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

Chełstowski w rozmowie z portalem Slazag.pl mówił, że jest z pokolenia, które chce żyć w Europie. Polityka PiS wobec UE jest twarda, ale nie zawsze rozsądna - ocenił. Dodał, że w takich tematach jak traktowanie Śląska, samorząd, UE, a czasem także elementarna uczciwość, mamy z PiS głęboką rozbieżność.