Ruda Śląska pomaga co roku kilkuset bezpańskim lub porzuconym zwierzętom

Kilkuset bezpańskim lub porzuconym zwierzętom pomaga corocznie w skali roku samorząd 140-tysięcznej Rudy Śląskiej. W przyszłym roku władze miasta przeznaczą na ten cel 610 tys. zł; w obecnym roku było to 450 tys. zł.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na samorządy obowiązek przyjmowania programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Programy te określają zasady m.in. kastracji i sterylizacji oraz znakowania zwierząt (czipowanie), opieki i dokarmiania wolno żyjących kotów, zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim i wolno żyjącym (dzikim), a także zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem.

W Rudzie Śląskiej większość z tych zadań wykonuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Fauna". Organizacja ta prowadzi schronisko dla zwierząt przy ul. Bujoczka 2 w dzielnicy Ruda, a także monitoruje miasto pod względem obecności zwierząt bezdomnych, wyłapuje je i odprowadza do schroniska.

Jak przekazało biuro prasowe rudzkiego magistratu, w tym 140-tysięcznym mieście w 2021 r. (do końca listopada) do prowadzonego przez "Faunę" schroniska przyjęto w sumie 348 psów i 268 kotów, a także: 9 kur, 15 gołębi, 2 chomiki, 19 królików, 9 świnek morskich, 3 papugi, 2 jeże i 2 żółwie.

Do adopcji oddano: 177 psów i 136 kotów; właściciele odebrali ze schroniska 149 zagubionych psów i 9 kotów. 93 zwierzęta odwieziono do Pogotowia Leśnego w Mikołowie (m.in. ptaki, nietoperze, zające, jeże, wiewiórki).

W tym czasie "Fauna" przeprowadziła też 678 interwencji dotyczących podejmowania zwierząt (w ub. roku były to 703 interwencje). Ponadto, specjaliści "Fauny" interweniowali od stycznia do końca listopada 77 razy w przypadkach złego traktowania zwierząt oraz braku zapewnienia im odpowiednich warunków bytowych lub ogólnego dobrostanu.

Zgodnie z przyjętym na ostatniej sesji rady miasta "Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (…)", w przyszłym roku na działania związane z jego realizacją miasto przeznaczy ok. 610 tys. zł, w tym rudzkie schronisko otrzyma 564 tys. zł (pozostała część pieniędzy trafi do innych podmiotów opiekujących się zwierzętami).

Jak poinformowała prezes "Fauny" Beata Drzymała-Kubiniok, w ostatnich latach liczba zwierząt w schronisku zmniejszyła się o ok. 10 proc. Z roku na rok do schroniska trafia mniej psów, rośnie natomiast liczba przyjmowanych kotów.

"Aby liczba zwierząt w schronisku zmniejszała się, prowadzimy różne działania z zakresu podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii ochrony zwierząt oraz edukacji prowadzonej w placówkach oświatowych, a także identyfikacji zwierząt, czyli nieodpłatnego czipowania, sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt trafiających do schroniska" - wskazała szefowa Fauny.

Do dzieci i młodzieży schronisko kieruje od 2002 r. program "Odpowiedzialna przyjaźń". Obejmuje m.in. konkursy plastyczne i literackie dla uczniów i przedszkolaków, spacery z psami ze schroniska połączone z piknikami. Schronisko organizowało też: szkolenia dla psów w programie "Lira", plenery malarskie, autorskie programy dla uczniów szkół specjalnych czy Młodzieżowy Klub Wolontariatu.

"Kilkadziesiąt osób realizuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny" - zaznaczyła Drzymała-Kubiniok.

Z innych działań, w Rudzie Śląskiej w tym roku wysterylizowano 51 wolnożyjących kocurów i 64 kotki (w schronisko dodatkowo wysterylizowano 57 kotek i wykastrowano 39 kocurów); wysterylizowano też 56 suczek i wykastrowano 94 psy. W ub. roku było to ogółem: 91 zabiegów sterylizacji i 97 zabiegów kastracji psów, a także 62 zabiegi sterylizacji i 37 zabiegów kastracji kotów. W ramach dokarmiania wolnożyjących kotów wydano w tym roku 1374 kg karmy, a w zeszłym 1775 kg.

Towarzystwo "Fauna" powstało w 1994 r., jego schronisko działa od 1996 r. Placówka utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów, a także ze środków uzyskanych z 1 procenta. Zasięg działania rudzkiej "Fauny" to Ruda Śląska, a także gminy powiatu mikołowskiego, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Warunki w rudzkim schronisku poprawiają się. W 2015 r. wykonano plac do szkoleń i zabaw dla psów oraz boksy dla psów obserwowanych w kierunku wścieklizny. Przeprowadzono kapitalny remont bloku kociego i wykończono pawilon dla psów nr 3. W 2019 r. powstał budynek wielofunkcyjny m.in., z pokojem do adopcji, pomieszczeniami dla wolontariuszy. W br. zakończono remont bloku weterynaryjnego z pomieszczeniem do pielęgnacji.