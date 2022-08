Ruda Śląska: Samorządowcy z „Tak! Dla Polski” poparli Krzysztofa Mejera na prezydenta miasta

Włodarze miast zrzeszeni w Ruchu Samorządowym „Tak! Dla Polski” wsparli w sobotę Krzysztofa Mejera, kandydującego w przedterminowych wyborach prezydenta Rudy Śląskiej. B. wiceprezydenta miasta poparli m.in prezydenci: Rzeszowa, Łodzi, Sopotu I Wałbrzycha.

Na konferencji prasowej, zorganizowanej na rudzkim placu Jana Pawła II, przed miejscowym magistratem, samorządowcy mówili o ważnych dla nich elementach programu Mejera, a także o wadze współpracy pomiędzy samorządami w kontekście dobrego zarządzania na poziomie lokalnym.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek uznał, że obecność w Rudzie Śląskiej dużej grupy samorządowców, którzy zdecydowali się poprzeć Mejera, ukazuje wagę współpracy samorządowej, której sam doświadczył, zwyciężając w ub. roku w przedterminowych wyborach na prezydenta jego miasta.

"To wsparcie samorządowców - to autentyczne wsparcie merytoryczne - pozwoliło mi ponieść całą kampanię do zwycięstwa w Rzeszowie. Jestem głęboko przekonany, że tak samo stanie się w Rudzie Śląskiej, ponieważ poparcie samorządowców - tych osób, które są wybierane bezpośrednio przez mieszkańców - to tak naprawdę oznaka pewnej autentyczności" - mówił Fijołek.

"Ludzie, którzy zostali zweryfikowani przez mieszkańców w procesie wyborczym, potrafią odszukać partnera do dalszej współpracy" - podkreślił. "Stąd także moja obecność, prezydenta Rzeszowa, który także dzięki wam został wybrany rok temu, jako pewnego rodzaju symbolu i mam nadzieję dobrego omenu dla Krzysztofa" - dodał Fijołek.

Prezes "Tak! Dla Polski" prezydent Sopotu Jacek Karnowski wskazał, że tak w tym ruchu społecznym, jak i w zgromadzonym w sobotę w Rudzie Śląskiej gronie, są osoby z różnych opcji politycznych, choć najwięcej jest bezpartyjnych samorządowców. "Jesteśmy pełni nadziei, że Ruda Śląska pod rządami Krzysztofa Mejera będzie miastem znaczącym nie tylko w regionie, ale całej Polsce, bo Polsce są potrzebni zdecydowani, odważni samorządowcy, jak Krzysztof Mejer" - powiedział Karnowski.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zwróciła uwagę na otoczenie sobotniej konferencji prasowej - wyłożony w większości kamiennymi płytami, rozgrzany i niemal pozbawiony drzew główny plac miasta. "Gdybyśmy stali wśród drzew, temperatura byłaby o co najmniej siedem stopni niższa. Dlatego tak ważny jest program naszego kandydata, który mówi jasno, jak powinny wyglądać poszanowanie i walka o klimat" - powiedziała.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej podkreślił, że Ruda Śląska - podobnie jak jego miasto - jest jednym z ośrodków szczególnie odczuwających skutki transformacji przemysłowej, ekonomicznej, społecznej, a teraz energetycznej. "Wałbrzych i Ruda Śląska to jak miasta siostrzane. My mamy tę transformację już w dużym stopniu za sobą i z panem Krzysztofem Mejerem bardzo wiele nas łączy, jeśli chodzi o zrozumienie tego trudnego procesu" - wyjaśnił.

Członek zarządu śląskich struktur "Tak! Dla Polski", przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera zaapelował do mieszkańców Rudy Śląskiej o refleksję, że samorząd jest esencją życia każdego obywatela. "Ludzie, którzy spędzili całe lata, pracując dla samorządu, postawili na Krzysztofa Mejera" - przypomniał.

Także przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która od pięciu lat zrzesza ustawowo 41 samorządów centralnej części woj. śląskiego, Kazimierz Karolczak poparł Mejera, który reprezentował dotąd Rudę Śląską na zgromadzeniu GZM. "To człowiek bardzo doświadczony, stawiający na współpracę i budujący relacje" - powiedział.

Sam Mejer przekonywał, że choć Ruda Śląska nie ani miastem wielkim ani najbogatszym, ani najliczniejszym, to dla niej ważny dzień, gdy liczni przedstawiciele ruchu "Tak! Dla Polski" rozmawiają w niej o roli samorządu w Polsce i o roli Rudy Śląskiej w polskiej samorządności.

"My, samorządowcy, stanowimy wielką rodzinę, której największą wartością jest to, że możemy rozmawiać o swoich pomysłach, planach, koncepcjach. Możemy wymieniać się doświadczeniami - to jest nasz ogromny atut" - podkreślił b. wiceprezydent Rudy Śląskiej.

W związku z przedterminowymi wyborami prezydenta Rudy Śląskiej, koniecznymi w związku ze śmiercią dotychczasowej prezydent Grażyny Dziedzic, zarejestrowano - zgodnie z informacją Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z 19 sierpnia br. - siedmioro kandydatów.

O schedę po zmarłej prezydent Dziedzic starają się bezpartyjni kandydaci: Paweł Dankiewicz, Krzysztof Mejer, Jolanta Milas (komitet Ruda Śląska w Centrum), Maciej Mol (komitet Polska Liberalna! Strajk Przedsiębiorców), Michał Pierończyk (drugi b. wiceprezydent), Krzysztof Toboła, a także startujący z własnego komitetu poseł PiS Marek Wesoły. Wybory odbędą się 11 września.