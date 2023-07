Ruda Śląska: Straż miejska przez tydzień wystawiła 12 "mandatów zaufania"

Już po raz 18. rudzcy strażnicy miejscy kontrolują "dzikie" kąpieliska miejskie i wystawiają "mandaty zaufania". Uprawniają one do jednorazowego wstępu na basen letni w Rudzie Śląskiej. Przez tydzień straż wystawiła aż 12 takich ostrzegawczych mandatów.

Celem akcji "Bezpieczne wakacje - Mandat zaufania" jest uświadomienie mieszkańcom, jak niebezpieczne jest korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk.

"+Mandaty zaufania+ są (...) pewnego rodzaju pouczeniem i ostrzeżeniem, które ma uświadomić mieszkańcom, że kąpiel w niestrzeżonych miejscach jest niebezpieczna i może skończyć się tragedią. Zachęcamy też do korzystania wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i spędzania wolnego czasu w bezpieczny sposób" - podkreślił komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Marek Partuś.

Pierwsze upomnienie za pływanie w zbiorniku nieprzeznaczonym do tego celu skutkuje wystawieniem "mandatu zaufania". Uprawnia on do jednorazowej wizyty na basenie letnim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ratowników 2 w Nowym Bytomiu. Jeśli jednak ta sama osoba zostanie ponownie przyłapana na kąpieli w niestrzeżonym akwenie wodnym, będzie to uznane za wykroczenie z art. 55 Kodeksu wykroczeń.

Zbiorniki wodne w Rudzie Śląskiej, w których zabroniona jest kąpiel znajdują się m.in. w Chebziu, Bielszowicach, Kochłowicach, Orzegowie oraz Rudzie. Najwięcej mieszkańców Rudy Śląskiej, a także innych miast, można spotkać w obrębie zbiorników przy ul. Karola Goduli oraz ul. Księżycowej i Gościnnej.

"Przy zbiornikach spotykamy głównie młodych ludzi, którzy dobrze się bawią i nie zdają sobie sprawy z zagrożenia" - powiedział komendant Partuś. "Zdarza się jednak, że z dzikich kąpielisk korzystają też całe rodziny" - mówił. "Dlatego tłumaczymy, czym grozi nieodpowiedzialna zabawa nad wodą i że może ona doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia" - dodał.

Akcja "Bezpieczne wakacje - Mandat zaufania" powstała w 2005 roku - rok po tym, kiedy podczas kąpieli w miejscach niedozwolonych utonęło aż pięć osób. Od 18 lat każdego roku w sezonie letnim Straż Miejska w Rudzie Śląskiej przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji wystawia kilkadziesiąt "mandatów zaufania". W 2022 roku było ich 60, w 2021 - 64, w 2020 - 52, a w 2019 - 56. W sumie od 2014 do 2022 roku rudzcy strażnicy miejscy wystawili 633 "mandaty zaufania".