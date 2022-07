Rumunia: Media: Turystów na czarnomorskim wybrzeżu najmniej od 30 lat; winna wojna i kryzys

Liczba urlopowiczów na wybrzeżu Morza Czarnego w Rumunii jest najniższa od 30 lat - informuje cytujący przedsiębiorców sektora turystycznego bukareszteński portal Hotnews.

Zdaniem reprezentantów branży turystycznej powodem widocznego braku wczasowiczów jest wojna w sąsiadującej z Rumunią Ukrainie, a także nasilający się kryzys gospodarczy.

Stołeczny portal podał, że o ile w połowie lipca 2021 r. na czarnomorskim wybrzeżu Rumunii wakacje spędzało około 140 tys. turystów, to w tym roku jest ich o ponad 50 tys. mniej.

Cytowany przez Hotnews przedsiębiorca turystyczny z Rumunii Mohamed Murad odnotował, że działa wojenne podejmowane na Morzu Czarnym przez rosyjskie siły negatywnie odbijają się na rumuńskiej turystyce odstraszając wczasowiczów.

Zauważył, że pomimo inflacji większość hotelarzy na rumuńskim wybrzeżu postanowiło nie podnosić cen swoich usług. Mimo to - jak odnotował - zagraniczni turyści z dystansem podchodzą do możliwości spędzenia wczasów w Rumunii, zaś obywatele tego kraju chętniej niż w poprzednich latach udają się na wakacje do Bułgarii oraz Grecji.