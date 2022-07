Rusecka o konwencji PO: seans nienawiści, zamiast rozmów o rzetelnych programach (aktualizacja)

Chętnie porozmawialibyśmy o rzetelnych programach, ale usłyszeliśmy seans nienawiści - mówiła wicerzecznik PiS Urszula Rusecka, odnosząc się do konwencji PO. Podkreśliła, że rząd PiS jest blisko Polaków i szybko reaguje na zagrożenia, dlatego - jej zdaniem - warto mu zaufać.

Wicerzecznik PiS Urszula Rusecka zaprezentowała w sobotę spot, w którym pojawiają się historyczne wypowiedzi m.in. szefa PO Donalda Tuska, posłanki Izabeli Leszczyny, wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i europosła Marka Belki. To prawdziwy program PO, a "nie puste obietnice, jakie mogliśmy usłyszeć z ust (szefa PO) Donalda Tuska" - mówiła Rusecka.

"My chętnie porozmawialibyśmy o rzetelnych programach, żeby się spierać na programy. A co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy seans nienawiści" - komentowała konwencję Platformy w Radomiu, która odbywała się w tym samym czasie.

Wicerzeczniczk PiS przyznała, że mamy trudne czasy i dlatego "potrzebny jest dobry rząd na trudne czasy".

"To nasz rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, szybko reaguje na trudną sytuację. Obniżamy podatki, obniżamy stawki VAT na żywność, na energię, na paliwa. W przeciwieństwie do tego, co robiła PO" - powiedziała Rusecka.

W tym kontekście wskazała, że za rządów PO podnoszono VAT, w tym na ubranka dla dzieci, "zabrano środki z OFE, podnoszono wiek emerytalny".

"To rząd Prawa i Sprawiedliwości jest blisko Polaków, reaguje szybko na zagrożenia, obniża VAT, wprowadza programy osłonowe, antyinflacyjne. Dlatego warto nam zaufać" - przekonywała.

Prezentowany podczas konferencji spot rozpoczął się od napisu: "Polacy pytają Platformę Obywatelską..." i zestawione jest z wypowiedzią Kidawy-Błońskiej z jednej z wcześniejszych konwencji, "gdzie jest program?".

Następnie przywołano wypowiedź Leszczyny, która mówi, "jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły", oraz Tuska, który mówi: "W Platformie tych stron zapisanych na temat tego, co zrobimy po zwycięstwie są setki".

W kolejnym ujęciu widzimy napis: "Co na tych stronach jest zapisane? Jak będzie wyglądała Polska pod kolejnymi rządami PO?!".

Na nagraniu widać też fragment niedawnego wywiadu, którego udzielił Marek Belka i mówi w nim: "czyli już żeśmy obniżyli podatki dochodowe", co zestawione jest z napisem, iż obniżka PIT, to decyzja rządu PiS. Pojawia się też fragment wypowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który ubolewa na ponowną obniżkę podatków. Przywołano także wypowiedź Belki, który mówi: "To będzie trzeba podnieść VAT".

W spocie pojawia się też archiwalna wypowiedź szefa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza, z czasów koalicji PO-PSL, kiedy toczyła się debata w Sejmie nad podniesieniem wieku emerytalnego i zestawione jest z napisem "podwyższenie wieku emerytalnego. Program PO".

Kolejny napis głosi "likwidacja programu 500 plus" i przywołano wypowiedź Leszczyny, która mówi, że "program ten nie poprawił jakości życia tak naprawdę".

W nagraniu widać też dawne wypowiedzi Tuska dotyczące Rosji, w których stwierdzał: "chcemy, aby Rosja była ważnym partnerem Polski". Inne zamieszczone w nagraniu wypowiedzi Tuska dotyczą m.in. programu 500 plus, który mówił, że nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu.

Kolejny napis na nagraniu głosi, że program PO, to polityka nienawiści i zestawiony jest z fragmentami spotkań Tuska.

"Oto prawdziwy program PO! Czy takiej Polski chcemy?!" - głosi napis na końcu spotu.

Autorzy: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski

amk/ rbk/ dki/