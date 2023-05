Rusecka (PiS): dobra sytuacja na rynku pracy wynika z dobrej sytuacji gospodarczej Polski

Dobra sytuacja na rynku pracy wynika z dobrej sytuacji gospodarczej Polski - tak wicerzeczniczka PiS, szefowa Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka odniosła się do danych Eurostatu dotyczących bezrobocia.

Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w mediach społecznościowych, Polska po raz kolejny znalazła się na 2. miejscu wśród państw z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej - zaraz po Czechach - wg danych Eurostatu z marca br.

W ocenie szefowej Komisji Polityki Społecznej, "dobra sytuacja na rynku pracy wynika - pomimo wszystko - z dobrej sytuacji gospodarczej Polski". "Pomimo takich kryzysów, z jakimi zmaga się rząd, czyli pandemia, kryzys energetyczna i wojna na Ukrainie, to jednak ten wskaźnik niskiego bezrobocia świadczy o tym, że gospodarka jest w dobrej kondycji" - powiedziała PAP Rusecka.

Przypomniała, że podczas pandemii rząd przeznaczał środki w postaci tarcz dla przedsiębiorców, aby ratować miejsca pracy. "My idziemy tą drogą, aby Polacy mieli pracę, godne zarobki, bo podwyższamy płacę minimalną, nie ma dużego bezrobocia. Ale ceną za to jest, być może, większa inflacja niż w innych krajach europejskich. Ale taką też drogę wybraliśmy, a nie takie działania jakie proponuje np. Leszek Balcerowicz czy Bogusław Grabowski. (...) Już to przeżywaliśmy i mieliśmy ogromne bezrobocie, a bogaciły się elity, a rząd PiS nie chce w ten sposób tłamsić inflacji" - stwierdziła.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, przekazał w środę, że stopa bezrobocia w strefie euro w marcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,5 proc. wobec 6,6 proc. w poprzednim miesiącu. Przeciętna stopa bezrobocia w krajach UE wyniosła 6,0 proc. wobec 6,0 proc. w poprzednim miesiącu.

"Polska kolejny miesiąc z rzędu wśród TOP3 krajów UE z najniższym poziomem bezrobocia" - napisała w środę na Twitterze szefowa MRiPS Marlena Maląg. Przekazała, że "wg Eurostat stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w marcu br. 2,8 proc.". "Najniższe bezrobocie w UE mają Czechy, a na 2. miejscu jest Polska i Niemcy" - zwróciła uwagę minister.