Rusecka (PiS) o wystąpieniu Tuska: usłyszeliśmy seans nienawiści

Chętnie porozmawialibyśmy o rzetelnych programach, ale usłyszeliśmy seans nienawiści - mówiła wicerzecznik PiS Urszula Rusecka, odnosząc się do konwencji PO. Podkreśliła, że rząd PiS jest blisko Polaków i szybko reaguje na zagrożenia, dlatego - jej zdaniem - warto mu zaufać.

Rusecka odnosząc się do zaprezentowanego wcześniej spotu mówiła, że to prawdziwy program PO, a "nie puste obietnice, jakie mogliśmy usłyszeć z ust (szefa PO) Donalda Tuska".

"My chętnie porozmawialibyśmy o rzetelnych programach, żeby się spierać na programy. A co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy seans nienawiści" - komentowała konwencję Platformy w Radomiu.

Wicerzeczniczka PiS przyznała, że mamy trudne czasy i dlatego "potrzebny jest dobry rząd na trudne czasy".

"To nasz rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, szybko reaguje na trudną sytuację. Obniżamy podatki, obniżamy stawki VAT na żywność, na energię, na paliwa. W przeciwieństwie do tego co robiła PO" - powiedziała Rusecka.

W tym kontekście wskazała, że za rządów PO podnoszono VAT, w tym na ubranka dla dzieci, "zabrano środki z OFE, podnoszono wiek emerytalny".

"To rząd Prawa i Sprawiedliwości jest blisko Polaków, reaguje szybko na zagrożenia, obniża VAT, wprowadza programy osłonowe, antyinflacyjne. Dlatego warto nam zaufać" - przekonywała.