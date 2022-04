Rusza bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych

Osiem tysięcy młodych osób może ukończyć szkolenia, przygotowane przez ekspertów marketingu internetowego w ramach bezpłatnego programu stworzonego przez NASK wraz z Google, SGH i Centrum Gov Tech. W inicjatywę zaangażowany jest też pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz MFiPR.

Organizatorzy inicjatywy informują, że bezpłatny program szkoleniowy Umiejętności Jutra wyposaży młode osoby w kompetencje cyfrowe, które pomogą im lepiej odnaleźć się na rynku pracy i rozwijać perspektywiczną karierę związaną z marketingiem internetowym.

"W ramach konsultacji, we wszystkich województwach spotykaliśmy się przez wiele miesięcy z każdym, kto tylko chciał w tych konsultacjach wziąć udział - było to w sumie 30 000 młodych osób. Jednym z głównych wniosków, jeśli chodzi o obszar edukacji i rynku pracy - była potrzeba zwiększenia praktycznego systemu kształcenia. Młodzi ludzie uważają, że zbyt mało w systemie nauczania poświęca się miejsca praktycznym umiejętnościom, które są potem bezpośrednio przydatne na rynku pracy. Program

Umiejętności Jutra odpowiada na te wyzwania i jest też odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19" - powiedział na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

"Obserwujemy, jak bardzo w ciągu ostatnich lat na rynku wzrósł popyt na specjalistów i specjalistki ds. transformacji cyfrowej oraz digital marketingu. Jednocześnie wiemy, że młodzi ludzie, będąc cyfrowymi tubylcami, i na co dzień używając technologii we wszystkich sferach życia, mogą już dzisiaj wykorzystać te umiejętności w pracy i budowaniu swojej ścieżki zawodowej. Chcemy im w tym pomóc, a bezpłatne 8-tygodniowe szkolenie, skupione głównie na praktycznych aspektach, zostało stworzone tak, aby wydobyć ich potencjał i przekazać konkretną wiedzę oraz kompetencje do wręcz natychmiastowego wykorzystania w pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, które potrzebują cyfrowej transformacji" - wyjaśniła Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google Polska.

Dodała, że z programu będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy przybywający do Polski. Skierowana jedt do nich specjalna ścieżka programu w języku ukraińskim, która "umożliwi zainteresowanym pracą w marketingu internetowym - w którym często ważniejsze są umiejętności, niż znajomość języka polskiego - rozpoczęcie pracy w zawodach związanych z digital marketingiem, a także w przyszłości pomoże w funkcjonowaniu firmom założonym przez Ukraińców w Ukrainie".

Osoby, które ukończą program szkoleniowy, zyskają możliwość ubiegania się o jeden z 1200 płatnych staży w obszarze transformacji cyfrowej w polskich MŚP. Budżet przeznaczony na staże wynosi 13 mln zł.

"Staże będziemy finansowali w ramach środków europejskich. Ta kwota to 13 mln zł na staże, które będą wspierały młodych ludzi. Mamy nadzieje, że ogromna większość młodych ludzi zostanie w firmach, w których odbędzie staże" - powiedział podczas konferencji prasowej Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Łącznie 1200 uczestników i uczestniczek otrzyma możliwość odbycia 3-miesięcznego płatnego stażu (3010 zł brutto/miesięcznie). Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają też obcokrajowców. Staże będą odbywać się w dwóch turach w okresie od września do listopada 2022 i od stycznia do marca 2023 r. (Więcej informacji na temat programu stażowego dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/karierajutra).

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Centrum GovTech Justyna Orłowska podkreśla, że jednym z kluczowych zadań sektora publicznego jest wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. "Do programu Poland. Business Harbour, skierowanego do ekspertów IT, zainteresowanych pracą w naszym kraju, dołącza teraz nowy program budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych u młodych ludzi mieszkających w Polsce. Będzie to również inwestycja w rozwój kompetencji obywateli z innych krajów naszego regionu. W przypadku młodych ludzi z Ukrainy - mamy nadzieję, że osoby wykształcone w trakcie swojego pobytu w Polsce będą mogły po powrocie do swojej ojczyzny wspierać swoimi kompetencjami odbudowę gospodarki ukraińskiej" - powiedziała ekspertka, cytowana w komunikacie prasowym.

Program szkoleniowy Umiejętności Jutra wystartuje w kwietniu i potrwa do połowy lipca. Jego struktura przypominać będzie studia podyplomowe. Uczestnicy będą się szkolić z obszarów takich, jak podstawy zarządzania i biznesu, marketing internetowy, wykorzystanie danych w optymalizacji biznesu, narzędzia chmurowe w biznesie i marketingu. Szkolenie zawierać będzie także moduł dotyczący etycznego oraz inkluzywnego działania i projektowania w internecie.

Chętni do udziału w programie, mogą zgłosić się przez stronę www.umiejetnoscijutra.pl

W programie może wziąć udział każda osoba, mająca od 18 do 30 lat, która nie jest zatrudniona na umowę o pracę, nie pracuje w agencji marketingowej lub reklamowej, i która spełni dodatkowe kryteria formalne. Udział w programie Umiejętności Jutra jest bezpłatny.

Do udziału w programie stażowym mogą się zgłosić firmy z obszaru MŚP, zainteresowane przyjęciem przeszkolonego stażysty na 3-miesięczny program stażowy, objęcie go opieką i zapewnienie możliwości rozwijania nabytych kompetencji. W projekcie mogą uczestniczyć firmy zarejestrowane na terytorium Polski, i które na etapie przystępowania do projektu zaproponują ciekawy i spójny z celami Projektu plan stażu - napisano w komunikacie.

Projekt Kariera Jutra jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.