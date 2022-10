Rusza kampania, w ramach której kierowcy bezpłatnie sprawdzą stan i ustawienia świateł

Od czwartku policja rusza z kolejną edycją kampanii „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”, która ma uświadomić kierowcom wpływ stanu oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo. W ramach akcji na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł.

Jak poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP kampania rozpoczyna się w czwartek i potrwa do 15 grudnia. W tym czasie, w co drugą sobotę, czyli 22 października, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia, na wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł. W kampanii bierze udział ok. 1300 stacji diagnostycznych w całej Polsce.

"Pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa jazdy ważny jest stan wszystkich elementów oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawienie świateł. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego" - powiedział nadkom. Robert Opas.

Dodał, że sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. "Ma to szczególne znaczenie w warunkach jesienno-zimowych" - zaznaczył.

Przypomniał, że jazda "z włączonymi właściwymi według przepisów światłami przez całą dobę jest w Polsce obowiązkowa". "Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku, od zmierzchu do świtu, to już 300 zł mandatu i 6 punktów karnych" - powiedział. Dodał, że jeśli z kolei światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli, policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł.

Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego powiedział PAP, że wśród zastrzeżeń dotyczących pojazdów poruszających się po naszych drogach są m.in. braki w oświetleniu zewnętrznym, przepalone lub źle zamontowane żarówki, zmatowiałe klosze czy nielegalne zamienniki światła.

"Efekt jest taki, że aż 98 proc. polskich kierowców doświadcza oślepiania przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo - wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego. Analizy ITS wskazują również, że tylko ok. 30 proc. pojazdów - spośród wszystkich poruszających się po drogach - ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła" - powiedział.

"Mamy świadomość, że elementy oświetlenia pojazdów wymagają profesjonalnej oceny, dlatego po raz siódmy w ramach kampanii +Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo+, realizowane są ogólnopolskie +dni otwarte+ na stacjach kontroli pojazdów, funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Polskiego Związku Motorowego, działających w sieci DEKRA, jak też na innych stacjach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tym edukacyjnym przedsięwzięciu" - poinformował Krupiński.

Z danych KGP wynika, że w 2021 roku odnotowano 41 wypadków drogowych, w których bezpośrednią przyczyną była niesprawność techniczna pojazdu. Najczęściej wpływ na ich zaistnienie miały właśnie braki w oświetleniu. Zginęło w nich siedem osób, a rany odniosło 40 osób.

"Należy podkreślić, że usterki techniczne są również ujawniane podczas oględzin pojazdów na miejscu zdarzenia, mimo tego, że nie miały bezpośredniego wpływu na jego zaistnienie. Ogółem stwierdzono 626 usterek, najwięcej odnotowano: w niewłaściwym stanie oświetlenia (64,1 proc. ogółu) oraz ogumienia (14,2 proc. ogółu). Jednocześnie wskazać należy, że w jednym wypadku mogło wystąpić kilka usterek" - przekazał Robert Opas z KGP.

Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego KGP wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dekra Sp. z o.o., sieć stacji Seed Car Sp. z o.o., Firma Neptis S.A. - operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik oraz firma Screen Network S.A.

Wykaz stacji można znaleźć na stronach poszczególnych jednostek policji oraz partnerów kampanii. Dodatkowo aplikacja Yanosik wskaże zainteresowanym najbliższą stację, na której można sprawdzić stan oświetlenia.