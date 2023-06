Rusza nabór programu na rzecz lokalnych społeczności - Fundacji Orlen przeznaczy na granty 3 mln zł

Rozpoczął się nabór wniosków do szóstej edycji programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi". W tym roku na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacji Orlen przeznaczy 3 mln zł. Zgłoszenia online od organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych będą przyjmowane do 31 lipca.

Ogłaszając we wtorek kolejną odsłonę projektu grantowego Orlen podkreślił, że jego korporacyjna fundacja "chce dotrzeć z programem do małych miast, niewielkich miejscowości i wsi". Jak podkreślono w informacji, program "Moje miejsce na Ziemi" jest skierowany do organizacji i instytucji, które "mają pomysł na pozytywną zmianę w swoim najbliższym otoczeniu".

"Na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja Orlen przeznaczy w tym roku aż 3 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca" - zapowiedział Orlen. Wyjaśnił jednocześnie, że w obecnej, szóstej edycji programu "Moje miejsce na Ziemi" przyznawane będą granty w wysokości 10, 15, 20 i 25 tys. zł na projekty związane z bezpieczeństwem, kulturą, ekologią, sportem, a także zrównoważonym rozwojem czy ochroną zwierząt.

Orlen zaznaczył przy tym, że w tym roku Fundacja Orlen "kładzie szczególny nacisk" na projekty dedykowane seniorom i ich aktywizacji społecznej - stąd projekty dla seniorów będą mogły liczyć na dodatkowe punkty podczas przyznawania grantów.

"Zależy nam na nieszablonowych i interesujących projektach, które przyczynią się do wzbogacenia życia lokalnych społeczności i oczywiście będą odpowiadały na ich potrzeby. Po granty mogą aplikować organizacje pozarządowe, lokalne instytucje, szkoły, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, koła gospodyń wiejskich czy parafie" - powiedziała Marta Soluch z zarządu Fundacji Orlen, cytowana w komunikacie koncernu.

W ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" w zeszłym roku organizacje i instytucje złożyły blisko 2,5 tys. wniosków o wsparcie, a Fundacja Orlen przyznała wówczas 170 grantów na ponad 2 mln zł. Podczas wszystkich dotychczasowych pięciu odsłon tego projektu dotacje o wartości przekraczającej łącznie 11 mln zł otrzymało w sumie ponad 1300 inicjatyw. Wśród nich były m.in. koncerty i wystawy, warsztaty i turnieje sportowe, a także plenerowe kino, budowa pieca do wypieku chleba oraz ćwiczenia z zakresu ratownictwa i zakup defibrylatora.

Szczegóły dotyczące programu "Moje miejsce na Ziemi" można znaleźć na stronie internetowej https://fundacja.orlen.pl/pl. Dostępny jest tam także tegoroczny formularz zgłoszeniowy.