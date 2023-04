Rusza trzecia edycja konkursu na parafię promującą aktywność charytatywną i zdrowy styl życia

W środę rusza trzecia edycja konkursu "Aktywna parafia". Ma on wyłonić parafię najprężniej działającą na polu pomocy charytatywnej, ochrony zdrowia, propagowania zdrowego stylu życia i tworzenia wspólnoty przez społeczności lokalne.

Organizatorem konkursu "Aktywna parafia" jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem organizacyjnym jest Caritas Polska.

"Konkurs ma wyłonić parafie najprężniej działające w kategoriach: pomoc bliźniemu w potrzebie, wspólnoty parafialne, uprawianie sportu, wspólne wyjazdy, pomoc psychologiczna, edukacja zdrowotna, pomoc charytatywna czy promocja zdrowego stylu życia" - wyjaśnili organizatorzy.

Poinformowali, że zgłoszenia może dokonać proboszcz lub inna osoba za jego zgodą. W pierwszym etapie konkursu do 11 maja przyjmowane będą zgłoszenia parafii działających w Polsce.

Nadesłane zgłoszenia oceni jury i do 18 maja przedstawiona zostanie lista 10 parafii, które uzyskały największą liczbę punktów i tym samym zakwalifikowały się do finału, który odbędzie się w Warszawie 3 czerwca. Będzie on składał się z konkursu sprawnościowego i ze spotkania przedstawicieli wyłonionych parafii.

Zwycięzcy otrzymają bony na sprzęt sportowy. Przewidziana jest również nagroda specjalna dyrektora Caritasu Polska.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski i sekretarza generalnego KEP bpa Artura Mizińskiego.

W tym roku głównym partnerem konkursu "Aktywna parafia" jest Polski Koncern Naftowy Orlen SA - Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.