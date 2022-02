Ruszają pierwsze wypłaty dodatków emerytalnych dla druhów OSP

Są już dodatki emerytalne dla druhów Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP). Decyzje o ich przyznaniu wiceminister MSWiA Maciej Wąsik wręczył w piątek, jako pierwszym w Polsce, strażakom ochotnikom z północnego Mazowsza. Uroczystość odbyła się w remizie w miejscowości Kołoząb pod Płońskiem.

Dodatki emerytalne, które jak zapowiedział wiceszef MSWiA, "będą indeksowane, jak emerytury", otrzymało 11 druhów OSP z powiatów mławskiego, przasnyskiego i sierpeckiego.

Wręczając decyzje o świadczeniach, Wąsik przypomniał, iż ich przyznanie umożliwia uchwalona w 2021 r. ustawa o OSP. Jak zauważył, zapewnia ona strażakom ochotnikom bezpieczeństwo socjalne, w tym np. odpowiednie ekwiwalenty w przypadku różnych zdarzeń podczas prowadzonych przez nich akcji.

"Ale głównym jej elementem są dodatki emerytalne dla druhów, którzy przez wiele lat, służyli Polsce i lokalnej społeczności, oddawali zdrowie, czas i ogromny wysiłek" - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji odnosząc się do regulacji, które wprowadza ustawa o OSP.

Wąsik, dziękując druhom za służbę, za ratowanie życia i zdrowia, zaznaczył, że strażacy ochotnicy, którzy otrzymali w piątek decyzje o dodatkach emerytalnych są pierwszymi w Polsce.

"Zawsze byliście na posterunku, zawsze byliście w pogotowiu. Dzisiaj kłaniamy się wam w pas, dziękując za to i ogłaszając całej Polsce, że zaczynamy wypłacać dodatki emerytalne dla strażaków ochotników. To, o czym żeśmy mówili, wielu wam obiecywało, obecny rząd uchwalił, przyjął, zrealizował" - powiedział wiceszef MSWiA. I dodał: "jestem przekonany, że to nie jest ostatnie nasze słowo, jeśli chodzi o wsparcie OSP".

Wąsik zwrócił uwagę, że OSP "to jest polski fenomen". "To jest zjawisko niespotykane w skali europejskiej. To jest system bezpieczeństwa zrobiony przez samych obywateli w ramach wolontariatu, poświęcenia i wspólnej pracy dla społeczności lokalnej" - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, odnosząc się do służby strażaków, także ochotników, wspomniał, że tylko ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 14 tys. zdarzeń wymagających interwencji.

"Wzruszające jest to, że dzisiaj pierwsi w Polsce druhowie ochotnicy po tylu latach, po 30 latach wolnej Polski, mają dodatek emerytalny" - przyznał nadbryg. Bartkowiak. Zaznaczył jednocześnie, że wprowadzenie dodatków emerytalnych, których wypłatę umożliwia ustawa o OSP, to zasługa starań wiceministra Wąsika.

Podczas uroczystości w remizie OSP w miejscowości Kołoząb pod Płońskiem tamtejsza jednostka OSP otrzymała od MSWiA samochód ratowniczo-gaśniczy.

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadziła m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Dodatek będzie wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Regulacja wprowadziła też legitymacje strażaka ochotnika, która umożliwi im korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane będą też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadza możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Ustawa weszła w życie 1 stycznia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego łagodniejszych wymagań umożliwiającym OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który wejdzie w życie 1 lipca.