Ruszył dodatkowy konkurs ofert do programu opieki wytchnieniowej

Ruszył dodatkowy konkurs ofert w ramach programu "Opieka wytchnieniowa edycja 2022". Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Oferty można składać do 11 lutego - przypomina ministerstwo rodziny. Wcześniej zaakceptowano oferty na kwotę ponad 40 mln zł.

Program opieki wytchnieniowej stanowi wsparcie dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami. To - jak podkreśla resort rodziny - szansa na złapanie oddechu, załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek ze świadomością, że podopieczny jest w dobrych rękach.

"Uruchamiamy dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach tegorocznej edycji programu Opieka wytchnieniowa. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł. Wcześniej, w ramach pierwszego naboru, zaakceptowaliśmy oferty na łączną kwotę ponad 40 mln zł" - wskazuje minister rodziny Marlena Maląg.

W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty w dwóch formach: papierowej - listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na adres do korespondencji lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty można składać do 11 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu oferty). Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

Z końcem grudnia 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało wnioski 958 gmin i powiatów z całej Polski w łącznej kwocie ponad 150,5 mln zł w ramach programu opieki wytchnieniowej edycja 2022.