Ruszył nabór gabinetów do akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”

Polskie Towarzystwo Okulistyczne ogłosiło nabór gabinetów i poradni okulistycznych do VII edycji ogólnopolskiej akcji „Polscy Okuliści Kontra Jaskra”. Rejestracja placówek jest bezpłatna i trwa do 3 marca.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO), Sekcja Jaskry PTO i Polski Związek Niewidomych zapraszają gabinety i kliniki okulistyczne do włączenia się do społecznej akcji badań przesiewowych w kierunku jaskry. Akcję zorganizowano w związku z obchodami Światowego Tygodnia Jaskry w dniach 12-18 marca. Gabinety można rejestrować za pośrednictwem strony www.tydzienjaskry.pl do 3 marca 2022 r.

"Jako Polskie Towarzystwo Okulistyczne stoimy bezsprzecznie na stanowisku, że umożliwienie pacjentom wykonania bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrycia jaskry to bardzo ważny krok w walce z tą podstępną chorobą. W poprzednich edycjach przebadanych zostało ponad 13 tys. pacjentów. Aż 40 proc. z nich zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. Zachęcam Państwa do zgłaszania się do naszej inicjatywy" - mówi, cytowana w informacji prasowej przesłanej PAP, prof. Bożena Romanowska Dixon, prezes PTO.

Jak przypomina specjalistka, jaskra to choroba, która stanowi w Polsce nadal bardzo poważny problem. "Szacuje się, że cierpi na nią nawet 800 tys. Polaków, z czego ponad połowa wciąż nie została zdiagnozowana, a tym samym nie ma świadomości, że powoli traci wzrok. Bardzo cieszy nas więc to, że akcja +Polscy Okuliści kontra Jaskra+ od lat wzbudza tak duże zainteresowanie, zarówno wśród realizatorów, jak i społeczeństwa" - tłumaczy prof. Romanowska Dixon.

W ramach inicjatywy gabinety okulistyczne, które wyrażą chęć udziału w tegorocznej akcji, będą przeprowadzać badania, w zakres których wchodzą: badania budowy dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wywiad lekarski.

"Liczby mówią same za siebie i są najlepszym dowodem na zasadność realizacji tej akcji. Tylko w ubiegłym, 2022 r. przyłączyło się do niej 65 gabinetów z 36 miast i 15 województw. Placówki zaoferowały ponad 2060 miejsc dostępnych dla pacjentów. Mamy nadzieję, że w tym roku w inicjatywę zaangażuje się jeszcze więcej podmiotów. Do czego bardzo serdecznie zachęcamy!" - podsumowuje wiceprezes PTO prof. Iwona Grabska-Liberek.

Aby zgłosić się do akcji, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.tydzienjaskry.pl/rejestracja-gabinetu. Następnie na adres e-mail wskazany w formularzu przesłane zostanie potwierdzenie udziału w programie, które trzeba: wydrukować, podpisać, zeskanować i odesłać na adres e-mail: tydzienjaskry@pto.com.pl.

Każdy z gabinetów, który przystąpi do tej inicjatywy - po zdeklarowaniu liczby bezpłatnych badań oferowanych pacjentom - otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: plakaty informacyjne i ulotki edukacyjne dla pacjentów oraz kwestionariusze badania przesiewowego. Zgłoszenia podmiotu leczniczego może dokonać lekarz lub pracownik administracyjny.