Ruszył nabór wniosków do programu "Dostępna przestrzeń publiczna” dla osób z niepełnosprawnościami

Program "Dostępna przestrzeń publiczna" to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie likwidacji barier; zachęcam do składania wniosków w ramach tego programu, na którego realizację w latach 2023-2027 przeznaczymy ok. 300 mln zł - przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Do 15 lipca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80 proc. dofinansowania.

"Nowy program +Dostępna przestrzeń publiczna+ to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie likwidacji barier - architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz technicznych w przestrzeni publicznej. To także środki na poprawę dostępności istniejących placów zabaw lub utworzenie nowych - bezpiecznych i przyjaznych dzieciom niepełnosprawnym" - wskazuje minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, środki w ramach tego programu mogą otrzymać także podmioty medyczne świadczące opiekę ginekologiczną, by niepełnosprawne kobiety mogły bez barier korzystać z tego rodzaju opieki.

"Zachęcam do składania wniosków w ramach tego programu, na którego realizację w latach 2023-2027 przeznaczymy ok. 300 mln zł" - podkreśla szefowa MRiPS.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Program jest realizowany w czterech modułach. Moduł A to likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. Planowany budżet tego modułu to 50,6 mln zł.

Moduł B polega na likwidacji barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Budżet tej części programu to 12 mln zł.

Moduł C zakłada utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe. Na realizację tych zadań przeznaczono 10,6 mln zł.

Moduł D to likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery. Wysokość środków w tym module to 6,6 mln zł.

Program realizowany jest przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 (wew. 4). Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.