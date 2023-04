Ruszyła II edycja sprawdzianu umiejętności cyfrowych uczniów oraz nauczycieli IT Fitness Test. To projekt branży cyfrowej, który jednocześnie prowadzony jest w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej: w Polsce, Czechach, na Słowacji oraz Węgrzech.

W tym roku organizatorzy przygotowali także ukraińską wersję sprawdzianu, dzięki czemu swoje kompetencje cyfrowe sprawdzą także uczniowie z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce i ci, którzy kontynuują naukę w swojej ojczyźnie.

IT Fitness Test to inicjatywa branży cyfrowej, reprezentowanej w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska. Sprawdzian odbywa się w Polsce raz drugi. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji, tak i tym razem wiedza uczniów będzie badana w pięciu kategoriach: internet, cyberbezpieczeństwo, rozwiązywanie złożonych problemów, narzędzia biurowe oraz sieci społecznościowe.

"To obszary kluczowe dla każdego młodego człowieka, którego życie jest coraz bardziej związane ze światem cyfrowym" - wskazuje prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, cytowany w komunikacie dotyczącym IT Fitness Test. "Świadomość tego, jak nastolatki wypadają w każdym z tych zagadnień, jest bezcenna dla polskiego systemu szkolnictwa. Jednak wyniki IT Fitness Test najważniejsze są dla samych uczniów, którzy dzięki nim mogą lepiej i bezpieczniej poruszać się w świecie cyfrowym oraz przygotować się do wejścia na rynek pracy" - dodał.

Tegorocznej edycji IT Fitness Test patronuje m.in. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Minister Cyfryzacji.

MEiN przekazał do szkół podstawowych i ponadpodstawowych instrukcje oraz materiały informujące, wyjaśniające nauczycielom i uczniom, jak zorganizować i rozwiązać sprawdzian. Koordynatorzy projektu podkreślają, że wyniki testu mają pomóc w opracowaniu właściwego programu nauczania umiejętności cyfrowych.

"Transformacja cyfrowa wymusza potrzebę kształtowania umiejętności z obszaru TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) u naszych uczniów. Aby zadbać o ich przygotowanie do przyszłych wyzwań, potrzebujemy danych na temat ich poziomu cyfrowej wiedzy. W tym celu, serdecznie zachęcam do udziału w IT Fitness Test 2023, który pozwoli nam dokładnie ocenić umiejętności naszych uczniów" - zauważył dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN Mateusz Rafał, cytowany w komunikacie Związku Cyfrowa Polska.

"Test sprawdza nie tylko wiedzę, ale także faktyczne kompetencje cyfrowe, w obszarach takich jak bezpieczeństwo i korzystanie z narzędzi biurowych czy społecznościowych. To idealna okazja, by sprawdzić, jak dobrze nasi uczniowie radzą sobie w tych dziedzinach. Test jest łatwy do przeprowadzenia i dostępny online, a dla najlepszych wyników czekają nagrody. Zachęcam wszystkich do udziału i wspólnego działania na rzecz lepszego przygotowania młodzieży do świata cyfrowego" - dodał Mateusz Rafał.

Aby wziąć udział IT Fitness Test wystarczy wejść na stronę https://itfitness.eu/pl/, zarejestrować się i wybrać odpowiedni poziom trudności (uczeń szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej, nauczyciel). Za pośrednictwem platformy uczniowie i nauczyciele będą mieli dostęp do wyników testu. Udział w badaniu jest bezpłatny.

II edycja IT Fitness Test potrwa do końca października 2023 r.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.