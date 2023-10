Ruszyła kampania "Twój głos jest kluczem w walce z przemocą"

Ruszyła wspólna kampania społeczna Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą pn. "Twój głos jest kluczem w walce z przemocą". Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem, zachęcenie do reagowania na przemoc oraz ułatwienie dostępu do różnych form pomocy.

W czwartek odbyła się konferencja UNICEF i Ministerstwa Sprawiedliwości inaugurująca kampanię społeczną pn. "Twój głos jest kluczem w walce z przemocą", z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Partnerem projektu, który wspiera go finansowo jest Fundusz Sprawiedliwości.

Celem kampanii jest uświadomienie, czym jest przemoc i jak rozpoznać jej rodzaje. Ma ona też zachęcić pokrzywdzonych i świadków przemocy do zgłaszania takich przypadków, a także ułatwić dzieciom dostęp do różnego rodzaju form pomocy.

"Wyzwaniem, które stoi przed nami jest to, żeby przekaz tej kampanii dotarł do jej adresatów - z jednej strony dzieci, które doświadczają przemocy, ale także do świadków tej przemocy. Myślą przewodnią, która kieruje naszą kampanią jest to, że głos jest kluczem do tego, aby przerwać spiralę przemocy i strachu. Wszyscy, jako dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i tworzenie przyjaznego świata dla najmłodszych" - mówił Romanowski.

Zaznaczył, że celem kampanii jest też uświadomienie dzieciom, "co nie jest normalnym elementem ich dzieciństwa - co nie powinno być akceptowalne, co mogą w tej sytuacji zrobić i jak reagować". "Muszą mieć świadomość, że mają prawo reagować i wymagać reakcji ze strony dorosłych i instytucji państwowych" - podkreślił.

Jak zauważył wiceminister, w procesie zapewniania bezpieczeństwa najmłodszym ważne jest kilka elementów. "Jest to z jednej strony profilaktyka i zapobieganie, a z drugiej reagowanie wymiaru sprawiedliwości już po ujawnieniu przemocy" - wskazał. Dodał, że polskie standardy ochrony pokrzywdzonych dzieci są najwyższe w regionie.

"W tym zakresie wykonujemy wiele działań. Wielką zmianą była przyjęta pod koniec lipca br. nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwana ustawą Kamilka" - przyznał. Zakłada ona m.in. wdrożenie procedury Serious Case Reviews. Chodzi o obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Równie istotne jest wprowadzenie "Standardów Ochrony Małoletnich" w różnych instytucjach (m.in. szkołach, szpitalach, ale również obiektach turystycznych), a także zmiany w zakresie instytucji reprezentanta dzieci.

Wiceminister przypomniał także o ustawie antyprzemocowej z 2020 roku i ustawie antyprzemocowej 2.0, które rozszerzyły zakres ochrony ofiar przemocy, w tym dzieci. Rozszerzony został też obowiązek regularnych szkoleń z zakresu psychologii oraz komunikacji z dziećmi dla sędziów rodzinnych.

"Wszyscy jednoznacznie stajemy po stronie dzieci, nie dopuszczamy tu żadnych kompromisów" - zapewnił Romanowski. "W kwestiach najważniejszych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, możemy mówić jednym głosem. Mieliśmy do czynienia z ponadpartyjnym kompromisem - prawie wszystkie partie polityczne opowiedziały się za tymi rozwiązaniami, co jest światłem w tunelu naszej rzeczywistości pełnej sporów i konfliktów" - podsumował.