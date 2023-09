Rybnik: Budka: Morawiecki nie ma nic wspólnego ze Śląskiem, oprócz niespełnionych obietnic

Bardzo żałuję, że dzisiaj o Śląsku rozmawiamy przez pryzmat posła Mateusza Morawieckiego, który ze Śląskiem nie ma nic wspólnego, oprócz niespełnionych obietnic – mówił we wtorek w Rybniku szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

Budka uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano kandydatów KO do Sejmu w okręgu nr 30 (Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory i powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski). Szef klubu KO przekonywał, że listę tworzą doświadczeni samorządowcy, parlamentarzyści czy przedstawiciele biznesu, którzy od lat zmieniają lokalne ojczyzny. "To są najlepsi z najlepszych" - powiedział.

"Bardzo żałuję, że dzisiaj o Śląsku rozmawiamy przez pryzmat posła (premiera Mateusza) Morawieckiego (ponownie będzie starał się o mandat w Katowic - PAP), który ze Śląskiem nie ma nic wspólnego oprócz jednego - niespełnionych obietnic. Kiedy my tutaj, na Śląsku, słyszymy o kolejnych pomysłach pana Morawieckiego, to możemy odesłać jak zawsze do Jaworzna, żebyście się przejechali tym milionem samochodów elektrycznych. Oczywiście ich nie znajdziecie, ale znajdziecie 300 ha wyciętego lasu pod fabrykę, która - znając życie - nigdy nie powstanie" - powiedział Budka.

Zarzucił rządowi zmarnowanie pieniędzy na transformację energetyczną, odniósł się także do ogłoszonego w poniedziałek programu "Przyjazne Osiedle". "Panie Morawiecki, pan dzisiaj mówi o tej termomodernizacji, tylko zapomniał pan dodać, że środki na termomodernizację będą pochodziły ze środków europejskich, przecież to UE wymaga tej termomodernizacji, bo przecież pan to w życiu by tego nie zrobił mieszkając w willi, nie wiedząc co to jest blok z wielkiej płyty" - mówił szef klubu KO, który zarzucił też rządowi blokowanie środków z UE.

Budka przypomniał, że jednym z problemów samorządów jest poprawa jakości powietrza. "Pamiętam doskonale, jak rząd Morawieckiego wykluczał śląskie miasta z programu Czyste Powietrze. Wiecie dlaczego - tylko dlatego, że rządzili ludzie, którzy nie są z PiS-u" - mówił. Polityk przekonywał, że najbliższe wybory zdecydują o przyszłości Polski, o tym czy Polacy będą oddychać czystym powietrzem i korzystać ze środków unijnych, czy w Polsce będzie nowoczesna szkoła i samorząd, który będzie miał nie tylko kompetencje, ale też odpowiednie środki finansowe. "I wreszcie - czy będziemy partnerem dla innych w UE czy tylko, jak robi to ten rząd, będziemy naokoło każdego szkalować" - mówił.

Liderem listy w okręgu nr 30 jest poseł Krzysztof Gadowski, który będzie "jedynką" na liście KO, na drugim miejscu znalazła się posłanka Gabriela Lenartowicz, a na trzecim - poseł Marek Krząkała. Gadowski poinformował, że lista 18 kandydatów KO została zarejestrowana 1 września. Jak mówił, znaleźli się na niej ludzie, którzy chcą walczyć o wolność, demokrację, wolną szkołę i wolne sądy. "To ludzie, którzy wiedzą, po co idą do Sejmu, którzy znają problemy tego okręgu, mało tego - na co dzień je rozwiązują" - mówił.

Gadowski przypomniał, że Śląsk przeżywa transformację, która potrwa jeszcze wiele lat. "PiS zlikwidował 14 kopalń, 17 poddał kompletnej likwidacji, taka decyzja zapadła. My musimy te tereny wrócić gospodarczo, musimy je przywrócić ludziom. Tam mogą powstać osiedla, nowe miejsca pracy" - przekonywał.

Posłanka Lenartowicz mówiła m.in., że wśród kluczowych zadań jest poprawa jakości powietrza i - jak przekonywała - gdyby obecny rząd skorzystał z przygotowanej przez KO ustawy, "dziś mielibyśmy czyste powietrze i tanie ogrzewanie domów". "To wszystko zostało zmarnowane" - dodała. Skrytykowała też "złodziejskie wywłaszczenia" pod CPK i linie dużych prędkości oraz strategiczne złoża.

Poseł Krząkała mówił, że jeśli opozycja wygra wybory, pozyska środki z KPO oraz "przywróci pozycję i wizerunek Polski w Europie". Startująca z czwartego miejsca na liście Anna Gaszka, nauczycielka i radna z Żor, mówiła, że chce być posłanką m.in. po to, by walczyć o dobrą szkołę i prawa kobiet. "Idę do Sejmu, bo chcę żyć w wolnej, demokratycznej Polsce" - oświadczyła.

Z piątego miejsca na liście wystartuje starosta mikołowski Mirosław Duży, który ocenił, że jeśli opozycja nie wygra 15 października, to "będzie po samorządności w Polsce". Po śląsku dodał, że chce iść do Warszawy, by przekonywać, że Ślązacy to nie patologia ani opcja niemiecka i że mają swoją własną mowę, tradycję i kulturę. "To idzie pogodzić, my som na Śląsku, w Polsce i w UE i przajymy (kochamy) Śląskowi, Polsce i UE, a nie przajymy bezprawiu i niesprawiedliwości" - dodał kandydat.

Z listy KO w okręgu rybnickim wystartuje też m.in. prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, który deklarował, że zna problemy Śląska i chce je rozwiązywać, teraz jako poseł. Inny kandydat, wykładowca akademicki Bartłomiej Gabryś mówił, że chce promować wiedzę ekonomiczną.

W konferencji prasowej wziął też udział kandydat KO do Senatu w okręgu nr 72 (Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty raciborski i wodzisławski), były poseł Henryk Siedlaczek, który podkreślał konieczność przywrócenia Śląskowi należnego miejsca w Polsce. Jak mówił, ten region jest wizytówką tolerancji i wspólnoty. "Nie wyobrażam sobie, że ktoś nas odciągnie od Unii, od naszego wspólnotowego życia w jednej wspólnej Europie" - dodał.

Podczas konferencji prasowej Borys Budka był pytany o doniesienia TVP Info, wg których ówczesny premier Donald Tusk w 2011 r. dogadał się z ówczesną kanclerką Niemiec Angelą Merkel ws. "wspólnej koncepcji emerytalnej". Szef klubu KO odpowiedział, że chciałby poznać szczegóły rozmów premiera Morawieckiego z liderami proputinowskich partii na krótko przed pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę. "Wyobrażacie państwo sobie premiera polskiego rządu, który próbuje stworzyć międzynarodówkę antyeuropejską wewnątrz Unii z ludźmi, którzy mieli Putina na swoich piersiach?" - pytał Budka.

"Jeżeli chodzi o rozmowy pana Morawieckiego, to tak, powinny ujrzeć światło dzienne i obiecuję wam, że światło dzienne ujrzą również ustalenia, jakie zapadały, kiedy Morawiecki tutaj, w Warszawie, woził +na kogutach+ panią (przewodnicząca Frontu Narodowego Marine) Le Pen, która nie pełniła żadnej funkcji państwowej. A wiecie, co pani Le Pen mówiła - ciekawe czy Morawiecki się z tym zgadzał - że Ukraina powinna być zawsze pod wpływem Rosji" - dodał Budka, który zapowiedział ujawnienie "wszystkich nieoficjalnych rozmów Morawieckiego właśnie po to, by pokazać wam, kto prowadził antyeuropejską, antypolską politykę".

Mówiąc o wieku emerytalnym, szef klubu KO mówił, że należy spytać premiera Morawieckiego dlaczego - według Budki - jego rząd złożył w UE dokumenty sugerujące, że należy podwyższyć wiek emerytalny. "Powiedzieliśmy jasno: odpowiedzialny rząd nie narzuci żadnej decyzji" - zapewnił Budka.

