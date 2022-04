Rybnik: Otwarto Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

W Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku otwarto w piątek Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). To szósta tego rodzaju placówka w Polsce, w sumie powstaną 32. Mają one zachęcać dzieci i młodzież do odkrywania tajemnic techniki.

"Jest to wspaniałe miejsce, pobudzające wyobraźnię i umożliwiające odkrywanie tajemnic techniki. SOWA to miejsce niezwykle atrakcyjne dla dzieci i młodzieży. Widać to po dzisiejszym zainteresowaniu młodych ludzi. Mam nadzieję, że będzie tu tętniło życie" - powiedział uczestniczący w otwarciu rybnickiej strefy wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Podkreślił, że Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zachęcają do poznawania świata, odkrywania zjawisk przyrody i eksperymentowania, rozwijają pasje uczniów, zachęcają do zadawania pytań i samodzielnego zdobywania wiedzy.

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w Rybniku powstała na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. W placówce dostępnych jest 15 interaktywnych eksponatów. Dzięki nim zwiedzającym mogą poznawać rozmaite aspekty świata przyrody, takie jak ruch, światło czy ludzki organizm. Z kolei przestrzeń warsztatowa - Majsternia - służy swobodnemu eksperymentowaniu i podejmowaniu wyzwań konstruktorskich.

Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum Nauki Kopernik. Jej celem jest tworzenie małych centrów nauki w mniejszych miastach i miejscowościach - do 150 tys. mieszkańców. Centra powstają przy funkcjonujących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych, np. domach kultury, bibliotekach, mediatekach, galeriach sztuki, muzeach. W każdej placówce można zwiedzać interaktywną wystawę oraz uczestniczyć w doświadczeniach i eksperymentach naukowych.

W ubiegłym roku zostały uruchomione dwie pilotażowe Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. W 2022 r. planowane jest udostępnienie kolejnych 18 takich placówek. Z kolei w roku 2023 powstanie kolejnych 12 małych centrów nauki.

W sumie w 32 miejscowościach w Polsce powstaną małe centra nauki, które będą promowały ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu zjawisk otaczającego nas świata. W placówkach tych wykorzystane zostaną najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.