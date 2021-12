Rymsza: do końca stycznia powstaną założenia projektu o asystencji osobistej

Do końca stycznia prezydencka rada ds. społecznych przygotuje założenia projektu o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Projekt ustawy w tej sprawie ma zostać przygotowany i złożony przez prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie przed wakacjami – przekazał kierujący radą dr hab. Marek Rymsza.

Asystencja osobista osób niepełnosprawnych była jednym z tematów poniedziałkowego posiedzenia prezydenckiej rady ds. społecznych.

Kierujący pracami gremium prezydencki doradca dr hab. Marek Rymsza powiedział PAP, że do końca stycznia rada przygotuje założenia do projektu ustawy. Z kolei projekt ma powstać we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i z biurem ds. osób niepełnosprawnych przed wakacjami. Wtedy też - mówił - zostanie złożony w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nadrzędnym celem projektowanego rozwiązania jest zagwarantowanie niepełnosprawnym niezależności, wolności osobistej, prawa do decydowania o sobie i możliwości brania udziału w życiu społecznym.

"Chcemy, by usługa asystencji osobistej była dostępna w sposób systemowy, żeby to było rozwiązanie, które nie jest uzależnione od tego, że jest jakiś program. Program może się skończyć, potem może być następny. Chcemy, żeby to było rozwiązanie systemowe, by na określonych warunkach ta usługa była dostępna w sposób długookresowy" - podkreślił Rymsza.

Doradca prezydenta przekazał, że rada pracuje także nad założeniami do projektu mającego na celu przedłużenie aktywności zawodowej osób starszych.