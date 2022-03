Rymsza: Nasza zdolność do mobilizacji ma w sobie element karnawału (wywiad)

Nasza zdolność do mobilizacji ma w sobie element karnawału. Trzeba zamienić wolontariat wolnych rąk w kompetencyjny – mówi PAP dr hab. Marek Rymsza, socjolog, doradca prezydenta RP i przewodniczący Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

PAP: Dzisiaj spotka się rada ds. społecznych przy prezydencie, będziecie państwo omawiać m.in. kwestie związane z pomocą ukraińskim uchodźcom. Co, pana zdaniem, jest najważniejsze?

Dr hab. Marek Rymsza: Będziemy pracować nad rozwiązaniami w perspektywie przekraczającej bieżące reagowanie. Ta pomoc dla uchodźców wojennych "się dzieje", i to tak, jak powinna się dziać. Jesteśmy krajem wzorotwórczym, jeśli chodzi o umiejętność reagowania ad hoc. Nie tworzymy obozów dla uchodźców, odbywa się ich absorbcja społeczna - ci ludzie, po krótkotrwałym pobycie w centrach pośredniczących, trafiają do społeczeństwa. To trochę przypomina sposób, w jaki Libańczycy pomagali Syryjczykom uciekającym z terenów objętych wojną.

Skala uruchomionych przez nas działań pomocowych jest olbrzymia, natomiast warto zdać sobie sprawę z tego, iż ten rodzaj mobilizacji ad hoc do działania jest krótkotrwały. Wyszliśmy dalece poza granice codziennego funkcjonowania, gdyż pojawiła się sprawa wymagająca od nas działań nadzwyczajnych. Jednak na dłuższą metę nie da się tak funkcjonować. Dam przykład: są ludzie, którzy po to, żeby pomagać uchodźcom, wzięli urlopy w pracy. Ale na urlopie można być tylko przez pewien okres czasu. Musimy więc myśleć o tym, w jaki sposób prowadzić te pomocowe działania, żeby one były kontynuowane, w dodatku wpisane nie w logikę sytuacji nadzwyczajnej, ale stały się elementem naszego funkcjonowania na co dzień, naszego zorganizowania się - jako społeczeństwo i państwo.

PAP: Zwłaszcza, iż należy się spodziewać, że ta sytuacji będzie trwała dłużej, niż tydzień czy nawet miesiąc.

M.R.: Nie wiemy, ile to potrwa. Dlatego należy planować działania publiczne w dłuższej perspektywie w taki sposób, żeby nie były jednym formatem, tylko składały się z różnych działań równoległych, których skala będzie mogła być modyfikowana odpowiednio do scenariusza wydarzeń. Musimy tu być elastyczni, bo to nie od nas zależy, ile będzie trwała wojna w Ukrainie, jak szybko po jej zakończeniu uciekinierzy będą mogli wrócić i ilu z nich będzie gotowych wrócić - część z nich przecież może się bać powrotu do zgliszczy.

PAP: Jakie pan ma pomysły, co będzie pan rekomendował na spotkaniu?

M.R.: Mam konkretne pomysły, niemniej jednak Rada to ciało zespołowe, więc nie chcę teraz o tym mówić teraz, najpierw chciałbym konkretne propozycje przedstawić i poddać dyskusji na forum Rady. Mogę powiedzieć, co uważam za kluczowe zadanie kierunkowe.

Jako socjolog mam taką refleksję: to, jak my dziś reagujemy, sposób, w jaki pomagamy uchodźcom z Ukrainy, bardzo przypomina mobilizację społeczną z okresu pierwszej Solidarności. To jest bardzo podobna, pozytywna energia społeczna, jaka się wytworzyła, energia inkluzywna, przyjmująca, oparta na gotowości pomocy i wzajemności tych, którzy w pomoc się angażują. Solidarność była ruchem dziesięciomilionowym, ale tak naprawdę sympatyzowało z nim drugie tyle Polaków albo i więcej - ci wszyscy, którzy np. z racji wieku nie mogli się zapisać do związku zawodowego, utożsamiali się z tym ruchem, na różne sposoby w nim uczestniczyli. To było ogólnospołeczne doświadczenie, które zostawiło ślad w naszym kodzie kulturowym. Ono nie zginęło, nawet jeśli przez jakiś czas było uśpione.

Zasobem, który dzięki temu doświadczeniu posiadamy, jako społeczeństwo, jest zdolność szybkiego, masowego reagowania. I to jest zdolność, którą uruchamiamy z marszu, mamy taką zbiorową kompetencję, taki kapitał społeczny. I tak reagujemy. Dam dwa przykłady. Pierwszy, to udział około 1,5 miliona Polaków w uroczystości pogrzebowej papieża Jana Pawła II - ludzie po prostu wsiedli do pociągów, samochodów i pojechali do Rzymu. Można powiedzieć, że do Rzymu przyjechała wówczas Warszawa. Podobnie, gdy pod koniec kariery Adam Małysz, po serii niepowodzeń, wygrywał konkurs skoków narciarskich w słoweńskiej Planicy i odzyskał szansę zdobycia Kryształowej Kuli, w co mało kto już wierzył, ze dwadzieścia tysięcy kibiców wsiadło w samochody i nocą pojechało do Planicy, aby następnego dnia mu kibicować w drugim konkursie. Na lokalnej drodze dojazdowej do Planicy spontanicznie uformował się taki polski kibicowski konwój. To jest właśnie zdolność samoorganizacyjna, którą mamy.

PAP: Ktoś złośliwy powiedziałby, że to słomiany zapał.

M.R.: Prawdą jest, że ta nasza zdolność do mobilizacji ma w sobie element karnawału. Tak się zresztą mówiło - karnawał Solidarności. Ale też ów ruch społeczny z lat 1980-81 został gwałtownie przerwany stanem wojennym. Przez kilkanaście miesięcy myśmy funkcjonowali trochę odświętnie, inaczej niż na co dzień. Codzienność była szara, PRL-owska, a Solidarność to był świat nasz, w którym - jako społeczeństwo - mieliśmy poczucie, że to my obywatele jesteśmy głównym zbiorowym aktorem. Jednak ta ówczesna samoorganizacja w trybie nadzwyczajnym nie zdążyła się zamienić, bo nie miała kiedy i jak, w zdolność do prowadzenia działań obywatelskich w trybie długofalowym, programowym, a więc w sposób zorganizowany, mniej spektakularny, ale trwały. I teraz jest szansa, aby się tego nauczyć - żeby ten masowy, spontaniczny zryw pomocowy przepracować i zamienić w zdolność do pomagania w sposób długoterminowy. Ale to trzeba zaplanować, to się nie wydarzy samo.

PAP: Jakiś przykład?

M.R.: Nie mamy obozów dla uchodźców. I dobrze. Uchodźcy żyją w takich obozach niejako w zawieszeniu pomiędzy miejscem, które opuścili i miejscem, do którego przybyli, co niesie za sobą negatywne skutki uboczne. Przyjęliśmy uciekinierów do swoich społeczności, domów, rodzin. Polacy, głównie w dużych miastach, udostępniają uchodźcom spontanicznie mieszkania, nie tylko te, które stały wolne, ale także te, w których mieszkają, czy te, które służyły na wynajem. Ale to się kiedyś wyczerpie. Trzeba więc pomyśleć, co zrobić, aby po okresie nadmobilizacji społecznej nie nastąpiło zmęczenie i apatia. Żeby ludzie nie powiedzieli: to teraz niech ktoś inny, najlepiej służby państwowe się uchodźcami zajmą - jakaś konkretna instytucja, placówka, albo niech ktoś zorganizuje stałe miejsce ich pobytu, bo my nie mamy już siły. Musimy się nauczyć dzielić odpowiedzialnością.

Clou jest w tym, że pomaganie warto oprzeć na działaniach środowiskowych, gdzie odpowiedzialność jest współdzielona przez wiele różnych podmiotów. Bo to nie jest tak, że każdy może być wolontariuszem przez 10 godzin dziennie, tak można funkcjonować w ograniczonym czasie. Ale można być wolontariuszem długookresowo przez, dajmy na to, cztery - pięć godzin tygodniowo. I można przy takim zaangażowaniu utrzymać środowiskową akcję pomocową, tylko potrzeba wówczas tych wolontariuszy więcej, oni muszą się wymieniać. I nie na zasadzie, że przyjdę, jeśli będę mógł, tylko w oznaczonych godzinach przyjdę na pewno, bo czuję się współodpowiedzialny za tę akcję. To musi być zorganizowane, co wymaga zdolności współdziałania. Na to trzeba postawić i mam tu na myśli zarówno siły stricte społeczne, jak i struktury samorządowe oraz administrację państwową. Na wszystkich tych szczeblach trzeba nauczyć się współpracy, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby, jakie mamy, w tym pracę wolontariuszy. I dobrze tę pracę organizować. Jako prezydencka Rada do spraw Społecznych będziemy się starali podpowiadać takie rozwiązania - elementy programowania działań publicznych, które będą operacjonalizowały ten ogólny, kierunek organizowania i podtrzymywania środowiskowych działań pomocowych.

PAP: Nie uważa pan, że brakuje nam procedur, które wynikałby chociażby z nieistniejącej ustawy o obronie cywilnej?

M.R.: Ja na to w ten sposób nie patrzę. Procedury to jest coś, co zostało sformalizowane, a mnie chodzi o umiejętność działania na styku tego, co zostało sformalizowane i tego, co uruchomione spontanicznie, oddolnie. To jest coś więcej niż formalna procedura, która komuś coś nakazuje. Czynnikowi społecznemu nie można nic nakazać, nim można pokierować - ale za przyzwoleniem tego czynnika. To wymaga responsywności z obu stron - umiejętnego powiązania i dopasowania tego, co społeczne, z tym, co publiczne i na odwrót. To w tej chwili działa i jest oparte na dobrej woli wszystkich zaangażowanych.

Pojawiają się już jednak dyskusje, gdzie próbuje się wyróżniać, ile jest w tym pomaganiu rządu, ile samorządu, a ile akcji społecznej i czy proporcje są właściwe. Nie tędy droga. Kluczem jest wzajemna responsywność wszystkich stron współpracy. Zarazem należy zdawać sobie sprawę, że spontaniczna oddolna akcja pomocowa jest oparta na zmobilizowanej ad hoc dobrej woli, której pokłady będą się stopniowo wyczerpywać. W jej miejsce musi wejść coś, co jest bardziej dogadane, dorozumiane i oparte na wspomnianej responsywności, o której pisał amerykański socjolog Amitai Etzioni - zdolności rozpoznawania zmieniających się potrzeb i odpowiedniego reagowania na nie. Nie, że decydenci publiczni wyznaczają procedurami granice interwencji, tylko że przez odpowiednie działania organizacyjne umiejętnie kanalizują energię społeczną.

A z drugiej strony angażujący się dostrzegają walor systemowego zorganizowania, w którego ramach, angażując się mniej intensywnie, możemy osiągnąć więcej. I to jest to, czego musimy się uczyć. Gdyby nie było stanu wojennego, to te wzorce współdziałania na co dzień miałyby szansę się utrwalić, ale tak się nie stało. Mam nadzieję, więcej - jestem przekonany, że będziemy je budowali teraz.

PAP: Pana zdaniem procedury są niepotrzebne?

M.R.: Są potrzebne, ale niewystarczające. Nie da się działaniem pomocowym zarządzać czysto administracyjnie i zarazem utrzymać jego środowiskowy charakter. Procedury powinny być, ale potrzebna jest też pewna elastyczność w zarządzaniu publicznym, bo tylko to daje zdolność absorbcji czynnika społecznego. Nasza konstytucja mówi, że jesteśmy państwem, które urzeczywistnia zasadę pomocniczości. A to oznacza, że państwo nie wyręcza obywateli, tylko wspiera i zajmuje się tym wszystkim, co przekracza ich samoorganizację. To, co zorganizowane odgórnie powinno kanalizować energię uruchamianą oddolnie i przekształcać spontaniczny zryw w dobrze zorganizowane działanie pomocowe. Formatować, przekształcać, a nie zastępować jedno przez drugie. Ważną rolę pośredniczącą mają tu do odegrania samorządy terytorialne.

PAP: Przechodzimy więc do roli samorządów.

M.R.: Tak. Proszę zwrócić uwagę, że zagęszczenie uchodźców mamy dziś w dużych miastach. To nic dziwnego, sami Ukraińcy wybierają miejscowości, gdzie jest największa szansa na mieszkanie i pracę, to wybory racjonalne. Ale ta absorbcja przez duże ośrodki miejskie ma swoją zdolność krańcową. Dlatego trzeba umożliwić uchodźcom zarówno wyjazd do innych krajów, to zaczyna być już drożne, ale też do mniejszych miejscowości w Polsce. Tyle że aby to się stało, uchodźcy wojenni muszą mieć świadomość, iż tam też jest dla nich przyszłość. Siła tego, co się dziś u nas dzieje polega na tym, że nikt nikomu nie nakazuje, gdzie ma przebywać, a gdzie nie powinien. Nie ma odgórnej realokacji uchodźców, jest ich społeczna absorpcja. Nie ma rozwiązań "masz iść tam", tylko "możesz tu przyjść".

Działania nakazowo-rozdzielcze zazwyczaj wywołują silne mechanizmy obronne w środowisku uchodźców na zasadzie, "dlaczego mamy pójść tam, gdzie nie chcemy być", ale i w społeczeństwie przyjmującym. Ta dobrowolność jest wielką zdobyczą tych ostatnich kilku tygodni: każdy robi to, co może, na co go stać. Jedni pracują jako wolontariusze, inni przekazują dary w postaci żywności, ubrań, czy też pieniędzy - każda z tych form pomocy jest niezwykle ważna. Zaangażowane są służby państwowe, zaangażowane są samorządowe wspólnoty terytorialne. Zamiast zastanawiać się, czy to dobrze, że straż pożarna podwozi uchodźców, warto się cieszyć, że uruchomiliśmy w ten sposób kolejny zasób pomocowy. A przy okazji zdać sobie na tym przykładzie sprawę, że dywagacje, czyja jest ta straż, są w dużej mierze oderwane od rzeczywistości. Ochotnicza straż pożarna jest po prostu nasza, to zasób uwspólniony. To ludzie zaangażowani społecznie z własnej nieprzymuszonej woli, ale to zarazem element infrastruktury samorządowej wspólnoty terytorialnej, a sprzęt zakupiony został przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa.

PAP: Co można zmienić, żeby podtrzymać tę energię i zapał?

M.R.: Energię działań pomocowych uruchomioną w trybie społecznym warto stopniowo przekształcić w coś, co będzie społeczno-instytucjonalne, umożliwić rozłożenie wydatkowania tej energii w czasie. Wróżmy raz jeszcze do wolontariatu - teraz mamy do czynienia z olbrzymią mobilizacją ludzi na zasadzie wolontariatu wolnych rąk. Robimy proste rzeczy, nie te, w których jesteśmy specjalistami, tylko te, których najbardziej dziś potrzeba, np. programiści wydają posiłki. To jest podział zadań charakterystyczny dla społecznego zrywu tu i teraz.

Chodzi o to, żeby stopniowo taki wolontariat zamieniać w działalność lepiej zorganizowaną, o mniejszym natężeniu zaangażowania osobistego, a za to mocniej powiązaną z kompetencjami wolontariuszy. Aby wolontariusz pomagając, robił to, na czym się zna najlepiej. To wolontariat kompetencji. Taki sposób działania przynosi większe korzyści społeczne, ale wymaga przemyślanej organizacji, aby wykorzystywać kompetencje wolontariuszy tam, gdzie są one potrzebne. Przejście od wolontariatu wolnych rąk do wolontariatu kompetencji nie jest proste, wymaga dużej sprawności po stronie i organizacji pozarządowych, i administracji publicznej - żeby zorganizować stanowiska pracy, ale też pokrywać koszty tego wolontariatu, które w przypadku wolontariatu kompetencji niewątpliwie rosną. Takie koszty powinny być pokrywane ze środków publicznych. Stopniowe przechodzenie od wolontariatu wolnych rąk do wolontariatu kompetencji to przykład dobrze ilustrujący kierunek programowania działań publicznych.

Rozmawiała: Mira Suchodolska