Ryszard Czarnecki: wysłanie Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę to gorzej niż zbrodnia

Jarosław Kaczyński jest wielką wartością dla Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że powinien być w dalszym ciągu prezesem PiS, bo jest największym autorytetem. Wysłanie go na emeryturę to gorzej niż zbrodnia, to błąd - powiedział w piątek w Polsat News Ryszard Czarnecki.

Ryszard Czarnecki (Prawo i Sprawiedliwość) zapytany o słowa Marcina Mastalerka, według którego Jarosław Kaczyński powinien myśleć o emeryturze, odpowiedział: "nie zgadzam się kompletnie z tym poglądem Marcina Mastalerka, natomiast myślę, że Jarosław Kaczyński jest wielką wartością dla Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że powinien być w dalszym ciągu prezesem PiS, bo jest największym autorytetem. Wysłanie go na emeryturę to gorzej, niż zbrodnia, to błąd" - powiedział.

Polityk został zapytany również o to, czy wierzy, że przedstawiciel PiS zdobędzie większość w Sejmie. "Życie pokaże, od razu powiem, że to jest bardzo trudna misja. Myślę, że nasi oponenci z opozycji nie powinni tak przebierać nogami, niech poczekają" - uważa Czarnecki.

Poseł PiS powiedział również, że partia po wyborach musi wyciągnąć wnioski. "Z całą pewnością trzeba wyciągnąć wnioski, natomiast myślę, że tutaj chodzi nie o kwestie złego wyniku, a kwestię zdolności koalicyjnej".

"Rywalizowaliśmy z PSL o głosy na wsi, a te głosy w dużym stopniu zdecydowały, że wygraliśmy wybory w 2015 i 2019 roku. Trudno więc mieć dobre relacje z ugrupowaniem, które jest konkurentem" - dodał.

"Myślę, że nowe wybory to nowe wyzwania i nowe układanki. Życie pokaże - odpowiedział Czarnecki zapytany, czy PiS jest gotowe na nowe otwarcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.