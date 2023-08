Ryszard Petru wystartuje do Sejmu. "Tam, gdzie będzie startował Mentzen"

Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz" - zaznaczył Ryszard Petru w wystosowanym oświadczeniu.

"Nie będę startował do Senatu z okręgu, w którym rozgrywane są wprawdzie sprawy ważne, ale walka ma tam wyłącznie znaczenie lokalne. Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz" - napisał Ryszard Petru w oświadczeniu.

Ryszard Petru wskazuje, że zdecydował się na ten krok, "aby przekonać jak największą cześć obecnych wyborców Konfederacji. Wyborców, którzy są przez to ugrupowanie po prostu oszukiwani".

O motywach swojej decyzji Petru mówił również w "Onet Rano.". Jak zaznaczył, wyniki badań wskazują, że na południu Polski potrzebny jest mocny lokalny kandydat. Były lider Nowoczesnej przypomniał także niedawną debatę z Mentzenem.

- Walka o trzecie miejsce będzie krytyczna, a Konfederacja ma efekt świeżości. Natomiast ci wyborcy są relatywnie łatwi do przekonania, żeby na nią nie zagłosować, ale to nie oznacza, że zagłosują na kogoś innego. To też musi być kontroferta - zaznaczył Petru.