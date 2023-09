Ryszard Terlecki, Małgorzata Wassermann, Anna Pieczarka i Rafał Bochenek liderami list PiS w Małopolsce

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, posłanki Małgorzata Wassermann i Anna Pieczarka oraz rzecznik partii Rafał Bochenek będą liderami list PiS w Małopolsce - przekazała na sobotniej prezentacji w Krakowie wiceprezes PiS, europosłanka Beata Szydło.

W sobotę w całej Polsce odbywa się prezentacja list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu.

Podczas konferencji w Krakowie była premier Beata Szydło przekonywała, że "biało-czerwona, małopolska drużyna składa się ze wspaniałych kandydatów". "To są osoby zarówno doświadczone, obecni parlamentarzyści, ministrowie, ale też - mamy nadzieję - wielu też nowych kandydatów, którzy są na naszych listach, będzie ubiegało się po raz pierwszy i zdobędzie mandat w parlamencie" - mówiła.

"Liderami naszych list są: Kraków - pani poseł Małgorzata Wassermann, Tarnów - pani poseł Anna Pieczarka, Nowy Sącz - pan marszałek Ryszard Terlecki, okręg chrzanowski - Rafał Bochenek, obecny poseł" - przekazała Beata Szydło.

"Będziemy ciężko pracować w tej kampanii wyborczej, będziemy się starali dotrzeć do każdego z was, rozmawiać, słuchać państwa opinii, państwa głosów. Niebawem zostanie przedstawiony również program Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy - ten program, z którym idziemy w tych wyborach - wierzę w to bardzo głęboko - do zwycięstwa" - zapowiedziała.

