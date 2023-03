Ryszard Terlecki o dacie wyborów: 15 października wydaje się bardzo dobry

Wydaje mi się, że termin 15 października, a więc pięknej polskiej jesieni, jest bardzo dobry - powiedział portalowi i.pl wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. Zaznaczył, że decyzję w tej sprawie podejmie prezydent.

Terlecki pytany, czy PiS dąży do samodzielnych rządów po wyborach, odparł: "Tak, oczywiście. To najwygodniejsze i najłatwiej realizować własny program. Wydaje mi się, że to będzie możliwe".

Dopytywany, czy dopuszcza koalicję np. z PSL lub Konfederacją gdyby w październiku wynik PiS, nie pozwalał na samodzielne rządy, Terlecki stwierdził, że "trudno to w tej chwili powiedzieć, bo to też zależy od wyników innych partii".

"Z pewnością są i w Konfederacji, i w PSL posłowie, którzy przekonują swoje władze polityczne, że warto zawiązać sojusz z Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że oni po wyborach będą skłonni do tego, żeby współpracować" - zaznaczył.

Na pytanie czy już trwają jakieś rozmowy z tymi ugrupowaniami, Terlecki powiedział: "nie uprzedzajmy wydarzeń, poczekajmy na wyniki wyborów".

Terlecki został także zapytany, czy osobiście rozmawiał z przedstawicielami którejś z tych partii, ale odmówił odpowiedzi.

Na pytanie, czy jego zdaniem data 15 października jako termin wyborów jest prawdopodobna i czy były na ten temat rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą odpowiedział: "To jest decyzja pana prezydenta. Wydaje mi się jednak, że termin 15 października - a więc pięknej polskiej jesieni - jest bardzo dobry".