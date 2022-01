Ryszard Terlecki o projekcie ws. weryfikacji covidowej: z pewnością przeprowadzimy tę ustawę

Z pewnością przeprowadzimy projekt ustawy ws. weryfikacji covidowej - powiedział w środę szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przyznał, że tym rozwiązaniem posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

We wtorek Rada Ministrów pozytywnie oceniła tzw. projekt Hoca dotyczący weryfikacji covidowej, czyli poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Projekt przygotowała grupa posłów PiS, m.in. Czesław Hoc.

Terlecki pytany w Sejmie, czy PiS ma większość dla projektu dotyczącego weryfikacji covidowej, bo wielu polityków z klubu deklaruje, że go nie poprze. "Nie ma dyscypliny. Posłowie mogą głosować jak chcą, natomiast chodzi o to, żeby oczywiście przeprowadzić tę ustawę i to z pewnością zrobimy" - odpowiedział.



Wicemarszałek powiedział też, że projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 26-27 stycznia.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez o powód przyjęcia przez Radę Ministrów stanowiska w sprawie tego projektu zapewnił, że "rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19". "Popieramy ten projekt jako propozycję, która jest właściwa i jednocześnie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami" - mówił Müller.

Jak dodał, stanowisko rządu ma "wzmocnić" ten projekt również politycznie. Rzecznik rządu wyraził jednocześnie nadzieję, że Sejm będzie kontynuował nad nim prace na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na przyszły tydzień.