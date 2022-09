Ryszard Terlecki: Rosja nie może tej wojny wygrać

Nasze polskie stanowisko jest nieprzejednane, Rosja nie może tej wojny wygrać - podkreślał szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Terlecki wziął udział we wtorek w otwarciu Forum Ukraińskiego, które odbywa się w ramach podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Polityk podczas wystąpienia zwrócił uwagę, że przed rokiem na forum ekonomicznym mówiono dużo o Ukrainie - polsko-ukraińskiej współpracy, udziale tego kraju w projekcie Trójmorza i Międzymorza, a także współpracy infrastrukturalnej i problemach transgranicznych.

"Mówiliśmy także o miejscu Ukrainy w Unii Europejskiej. I prawdę mówiąc z pewnym niedowierzaniem czy irytacją wysłuchiwaliśmy tych głosów, które były ostrożne, niechętne czy wręcz przeciwne przyjmowaniu Ukrainy do Unii Europejskiej" - zaznaczył. "Mówiliśmy także - ale to już we własnym imieniu - że polski rząd nie uzna aneksji Krymu i części Donbasu" - dodał.

Terlecki zwrócił uwagę, że dziś, po kolejnej fazie rosyjskiej agresji a Ukrainę, wszystko się zmieniło wokół nas. "Zmieniło się w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale zmienił się też świat, zmieniła się Europa" - mówił.

"Musimy na nowo przyjrzeć się sytuacji, z którą mamy do czynienia. Miliony uchodźców, pomoc humanitarna, wsparcie militarne, problem sankcji wobec agresora, to wszystko jest przedmiotem dyskusji, które toczą się w całej Europie i całym zachodnim świecie" - podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Jak stwierdził te dyskusje są ważne, gdyż nie ma pełniej jedności i są różnice zdań dotyczące oceny sytuacji oraz perspektyw na przyszłość. "Nasze polskie stanowisko jest nieprzejednane, Rosja nie może tej wojny wygrać" - podkreślił Terlecki.

Wskazał, że na Forum zaproszono przedstawicieli wielu państw, w tym z USA czy Wielkiej Brytanii, gdyż "to od tych państw zależy skala wsparcia dla Ukrainy".

"Chcemy aby nasze dyskusje, które będą się toczyć na Forum Ukraińskim miały wpływ i przekładały się na decyzje naszych państw, naszych rządów" - stwierdził.

"Nie ma pokoju za wszelką cenę. Niech zwycięży Ukraina" - podsumował Terlecki.

