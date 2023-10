Regulacji sankcjonujących greenwashing przybywa, co powoduje, że ryzyko greenwashingu będzie maleć – uważa Jarosław Grzegorz, partner z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć firmy doradczej EY.

Ze względu na rosnącą presję na firmy, by ich działalność uwzględniała szkodliwość dla klimatu, wiele z nich wybiera greenwashing jako rozwiązanie. Oznacza to, że oszukują swoich klientów co do faktycznego wpływu na środowisko produktów, które sprzedają.

- W Polsce nie ma typowej legislacji sankcjonującej greenwashing, ale są ustawy, które pozwalają na przeciwdziałaniu tej praktyce - mówi Jarosław Grzegorz, który wziął udział w debacie "Greenwashing, transparentność, komunikacja", zrealizowanej w ramach konferencji PRECOP 28.

Wymienia tu chociażby ustawę o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego prezes chętnie nakłada kary na firmy stosujące nieuczciwe praktyki. Czasami mogą one opiewać nawet na kilka milionów złotych. Innym przykładem takiej legislacji może być ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską co najmniej 50 proc. etykiet na terenie UE nie mówi prawdy lub jest wręcz greenwashingowa - podkreśla przedstawiciel EY.

Dodaje, że aż trzech na czterech managerów uważa, iż to ich konkurencja stosuje praktyki greenwashingowe.

Zwraca też uwagę, że same regulacje i sankcje nie rozwiązują problemu, ponieważ niezbędne jest ich egzekwowanie. Jednocześnie przypomina, że regulacji w kwestii greenwashingu przybywa, co oznacza, że takie praktyki będą coraz rzadsze.