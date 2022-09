"Rz": Bajońska suma na nową stronę internetową Senatu

Witryna, która dwa lata temu przeszła lifting, zostanie zastąpiona nową, za milion złotych. Zdaniem PiS to niegospodarny wydatek - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Według informacji, które we wtorek podaje dziennik, koszt nowej odsłony strony internetowej Senatu wyniesie 975,6 tys. zł. "Taka kwota znalazła się w planie zamówień publicznych Kancelarii Senatu pod hasłem +zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, migracja i wdrożenie nowej strony internetowej Senatu i intranetu Kancelarii Senatu+" - czytamy w "Rz".

"I może ona robić wrażenie. Z cenników dostępnych w internecie wynika, że stworzenie prostej strony internetowej to koszt kilku tysięcy złotych, a sklepu internetowego - do kilkunastu tysięcy. Oczywiście inne wymagania mają strony instytucji publicznych, jednak nawet na ich tle planowane zamówienie może wydawać się szokujące. Np. cena nowej strony prezydenta, zamówionej w 2017 roku, wyniosła 207,6 tys. zł." - pisze gazeta.

Jak wyjaśnia w rozmowie z "Rz" Centrum Informacyjne Senatu, koszt nowej strony internetowej Senatu jest "wartością szacunkową i zostanie zweryfikowany w konkurencyjnym postępowaniu przetargowym". "CIS dodaje, że senacka witryna +ciągle działa w oparciu o system, na którym została stworzona w 2011 roku+. +Wobec dynamicznego rozwoju technologii informatycznych system w oczywisty sposób jest archaiczny+" - czytamy.

"Problem w tym, że to nie pierwszy wydatek na stronę internetową Senatu. W 2020 roku przeprowadzono jej lifting, polegający m.in. na zmianie grafiki i ujednoliceniu układu poszczególnych podstron. Poszło na to 84,7 tys. zł. Dlatego były marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS mówi, że +wydatkowanie miliona złotych trudno uzasadnić+" - wskazuje dziennik.

"To astronomiczna kwota i trudno sobie wyobrazić, na co przeznaczone będą te pieniądze. Większość prac dostosowujących stronę Senatu do potrzeb odbiorców (co zostało zweryfikowane badaniami społecznymi) została przeprowadzona w poprzedniej kadencji, co spowodowało, że strona stała się bardziej czytelna i funkcjonalna. Stanowi ciągłość informacyjną z poprzednimi 30 latami prac Senatu i stała się spójna z nową stroną intranetową, co ułatwiło pracę senatorom i urzędnikom" - mówi były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jak dodaje "Rz" przetarg na zaprojektowanie i uruchomienie nowej strony internetowej Senatu zaplanowano na czwarty kwartał.