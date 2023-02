"Rz": Niemieckie wyrzutnie chronią polskie niebo przed Rosjanami

Zestawy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot, które zostały przeniesione z Niemiec do Polski, osiągnęły już gotowość operacyjną, a to oznacza, że pełnią już dyżury - podaje w piątek "Rzeczpospolita".

Dziennik przypomina, że Niemcy przesunęli do Polski trzy baterie Patriot PAC-3 i dodaje, że według zapewnień polskiego MON będą one wspierać obronę wschodniej Polski przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić w związku z rosyjską agresją w Ukrainie. Mają być wpięte do polskiego systemu ochrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Jak zaznacza gazeta, z informacji podanej przez dowództwo Bundeswehry wynika, że kontyngent Sił Zadaniowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej w Polsce osiągnął wstępną gotowość operacyjną. "Eskadry Bojowe Patriotów zapewniają całodobową ochronę polskiej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance" - dodało niemieckie dowództwo, które cytuje "Rzeczpospolita".

Jak podała niemiecka armia, do Polski wraz z patriotami trafiło 350 żołnierzy, ale w razie potrzeby ich stan może zostać zwiększony nawet do 650 osób.