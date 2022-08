"Rz": Pomocowy maraton

Aż 67 proc. mieszkańców 12 największych polskich miast zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Blisko 150 tys. osób udzieliło im schronienia we własnym domu – czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Gazeta podaje, że szczegółowe badania o skali obywatelskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy przeprowadziła Unia Metropolii Polskich. Wzięło w nich udział aż 12 tys. osób - po 1000 mieszkańców z każdego miasta należącego do UMP - Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

"Z najnowszego badania wynika, że w pomoc uchodźcom z Ukrainy zaangażował się blisko co trzeci mieszkaniec metropolii (67 proc.) - najbardziej w Warszawie i Lublinie (po 71 proc.). Najczęściej była to pomoc żywnościowa (59 proc.), na drugim miejscu rzeczowa w postaci np. odzieży czy wyposażenia mieszkania (44 proc.). 32 proc. mieszkańców wpłaciło datek na uchodźców. Co czwarta osoba była wolontariuszem w punkcie pomocy uchodźcom, a co ósma zapewniła im transport z granicy" - poinformowała "Rzeczpospolita".

Gazeta podkreśla, że dzięki badaniu wiadomo też, że ok. 525 tys. uchodźców skorzystało z gościny u Polaków. "Swoje domy otworzyło 149 tys. mieszkańców metropolii (3 proc.) - liderem jest Warszawa, której 33,5 tys. mieszkańców przyjęło Ukraińców. Ale w przeliczeniu na mieszkańca na pierwsze miejsce wybija się Wrocław, gdzie 6 proc. mieszkańców zaprosiło uchodźcę pod swój dach" - czytamy.

Z kolei najwięcej osób zamieszkało w prywatnych domach w Warszawie (119,5 tys.), we Wrocławiu (106,9 tys.) i w Gdańsku (59,8 tys.).