"Rz": Wpadają z fałszywką

"Lewe" prawa jazdy cudzoziemskich kierowców są coraz większym problemem. Podczas rutynowej kontroli są nie do wykrycia - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w gazecie, policjanci coraz częściej łapią zagranicznych kierowców, którzy jeżdżą bez uprawnień, z podrobionymi czy wręcz kupionymi prawami jazdy. Ilu ich wpadło - nie ma mówiących o tym odrębnych statystyk. Na skalę zjawiska - jak podaje "Rz" - nieco światła rzuca fakt, że tylko jedna policyjna akcja w Warszawie dotycząca kontroli taksówek z aplikacji wykazała, że na 189 kierowców 12 miało fałszywe dokumenty lub prowadziło mimo sądowego zakazu.

"W tym przypadku do sprawdzenia praw jazdy został użyty specjalistyczny sprzęt, który jest w stanie +prześwietlić+ wszystkie cechy dokumentu i wykryć, czy jest on autentyczny" - mówi "Rzeczpospolitej" Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. I przyznaje, że przy rutynowej kontroli to trudne do ustalenia.

Jak napisano, chodzi o akcję policji z końca października podjętą w reakcji na napaści seksualne na młode kobiety przez obcojęzycznych kierowców taksówek zamawianych przez aplikacje (sieci Ubera i Bolta). "Rzeczpospolita" podaje, że jako pierwsza dotarła do listy śledztw w tej sprawie. "W marcu było ich 20, w lipcu 28, obecnie o kilka więcej. Sprawcami ataków byli m.in. Gruzini, Uzbecy, Tadżycy, i obywatele Turkmenistanu czy Armenii. Kierowców także tych narodowości (oraz z Łotwy, Litwy i Ukrainy) złapano z +fałszywkami+ w nalocie policji w Warszawie" - czytamy w gazecie.

Policjanci przyznają, że problem cudzoziemskich kierowców, którzy jeżdżą, mimo braku uprawnień lub na podróbkach, jest coraz większy - wskazuje "Rz".

Cytowany przez gazetę insp. Robert Opas z biura ruchu drogowego KGP przyznaje, że nie ma międzynarodowej bazy danych, która obejmowałaby zagraniczne prawa jazdy, chociaż kiedyś w Europie był pomysł stworzenia takiego zbioru, to nic z tego nie wyszło.

Gazeta zwraca również uwagę na inny problem - w wielu przypadkach zagraniczne prawo jazdy musi być wymienione na polskie, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku lub na stałe. "I to jest nagminnie lekceważone" - podkreśla "Rz".