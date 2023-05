Rząd będzie wspierał prawosławnych i Cerkiew w Polsce

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zadeklarował, że rząd będzie wspierał "wspólnotę prawosławną" i Cerkiew w Polsce. "Polacy są wszyscy tak samo ważni, niezależnie od wyznania, niezależnie od tradycji, od kultury" - mówił w Hajnówce (Podlaskie).

W poniedziałek rozpoczął się tam międzynarodowy festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Od 2002 roku jest on organizowany pod tą nazwą pod patronatem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, z błogosławieństwa zwierzchnika PAKP metropolity Sawy.

Jacek Sasin wziął udział w inauguracji festiwalu, którego tradycje w Hajnówce mają ponad 40 lat. Deklarował, że rząd będzie wspierał prawosławnych i Kościół prawosławny w Polsce.

"We wszystkich dziełach podtrzymywania religii, tradycji, tego wspólnego działania na rzecz budowania lepszej Polski, lepszego społeczeństwa i zachowania również naszej tożsamości, naszych zasad moralnych" - mówił Sasin.

Sasin wskazał na wsparcie finansowe, którego od kilku lat udziela samorząd województwa inicjatywie sprowadzania do Polski św. Ognia z Jerozolimy

"Tych działań wspólnych jest bardzo wiele, co daje mi ogromną satysfakcję. Tych działań realizowanych wspólnie z rządem, ale również samorządem, w tym samorządem województwa podlaskiego" - dodał. Wskazał na wsparcie finansowe, którego od kilku lat udziela samorząd województwa inicjatywie sprowadzania do Polski św. Ognia z Jerozolimy, co ma miejsce w Wielką Sobotę wiernych obrządków wschodnich.

"Chciałbym zadeklarować, że nie są to działania incydentalne. Że chcemy po prostu czynem, a nie tylko słowem świadczyć o tym, że Polska dla nas jest jedna, Polacy są wszyscy tak samo ważni, niezależnie od wyznania, niezależnie od tradycji, od kultury. Chcemy bardzo mocno to podkreślać" - mówił.

Nawiązując do tradycji festiwalu w Hajnówce Sasin życzył, by był on "mocnym świadectwem trwania Kościoła prawosławnego, wspólnoty prawosławnej na tej ziemi, polskiej ziemi i takiego świadectwa tego, że byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze razem". "Bo jesteśmy wspólnym narodem, obywatelami Rzeczpospolitej wolnej, tolerancyjnej i możemy cieszyć się pielęgnowaniem własnej tradycji, kultury i religii" - dodał.

Wkład prawosławnych w dzieje, historię i kulturę Polski

W swoim wystąpieniu nawiązywał też do wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Rzeczpospolitej. Podkreślał, że była ona "oazą w Europie nienawiści, wojen religijnych, w Europie okrucieństwa". "Jesteśmy dumni z tej historii, tej spuścizny i chcemy o niej pamiętać również dzisiaj, przy okazji tego wydarzenia" - powiedział przed koncertem inauguracyjnym festiwalu.

Mówił o wkładzie prawosławnych w dzieje, historię i kulturę kraju. "Jak bardzo wielu bohaterów właśnie pochodzi z tej społeczności, społeczności religijnej prawosławia" - powiedział.

Wymienił księcia Konstantego Ostrogskiego - patrona nagród za działalność na rzecz prawosławia i ekumenizmu, które są wręczane podczas inauguracji festiwalu. Ze współczesnych wymienił dwóch prawosławnych ordynariuszy polowych WP - Szymona Fedorońko i Mirona Chodakowskiego. Pierwszy został zamordowany w 1940 roku w Katyniu, drugi zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Festiwal w Hajnówce potrwa do soboty. W przesłuchaniach konkursowych weźmie udział siedemnaście chórów z kraju i zagranicy. Województwo podlaskie uważane jest za centrum prawosławia w Polsce.