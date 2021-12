Rząd Korei Południowej nie liczy już na odwilż w relacjach z Koreą Północną w czasie Igrzysk

Rząd Korei Płd. liczył na nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z Koreą Płn. w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, tak jak było cztery lata wcześniej w Pjongczangu, ale teraz przyznaje, że nie ma już takich oczekiwań – podał w czwartek dziennik „Dzoson Ilbo”.

"Mieliśmy nadzieję, że Igrzyska w Pekinie będą okazją do poprawy relacji między dwoma państwami koreańskimi, ale myślę, że obecnie tego rodzaju nadzieje są coraz wątlejsze" - powiedział cytowany przez gazetę minister spraw zagranicznych Korei Płd. Czung Eui Jong.

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In stara się łagodzić napięcia w relacjach z Pjongjangiem i dąży do zawarcia formalnego układu pokojowego po wojnie koreańskiej, która zakończyła się w 1953 roku podpisaniem jedynie rozejmu. Traktat pokojowy wymagałby podpisu obu Korei, ale również USA i Chin, które brały udział w wojnie i były sygnatariuszami rozejmu.

Seul liczył, że Igrzyska mogą być okazją do rozmów wysokiego szczebla w sprawie układu pokojowego, ale władze USA ogłosiły dyplomatyczny bojkot imprezy z powodu zarzucanego Chinom ludobójstwa w Sinciangu, a Korea Północna została wykluczona z zawodów przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nie będzie więc z kim usiąść do rozmów - konstatuje "Dzoson Ilbo".

W czasie poprzednich Zimowych Igrzysk Olimpijskich na początku 2018 roku do południowokoreańskiego Pjongczangu przybyła siostra dyktatora Korei Płn. Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, która rozmawiała tam z przedstawicielami władz w Seulu, co później doprowadziło również do dialogu pomiędzy Pjongjangiem a Waszyngtonem.

Kulminacją tego dialogu były pierwsze w historii spotkania przywódcy KRLD z urzędującym prezydentem USA, którym był wówczas Donald Trump. Kontakty między szefami zwaśnionych krajów rozbudziły nadzieje na pojednanie i denuklearyzację Korei Płn. Te zabiegi nie przyniosły jednak skutków, a negocjacje wkrótce utknęły w martwym punkcie, w którym pozostają do dziś.