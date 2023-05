Rząd m.in. o wprowadzeniu 14. emerytury na stałe i harmonogramie prac nad propozycjami z konwencji PiS

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem wprowadzającym wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe oraz projektem przedłużającym możliwość ubiegania się przewoźników o budżetowe rekompensaty za bilety ulgowe. Ministrowie mają też dyskutować o harmonogramie realizacji propozycji ogłoszonych podczas konwencji PiS.

Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada m.in. wprowadzenie na stałe wypłaty tzw. 14. emerytury.

Ma to dotyczyć emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Ministrowie zajmą się także projekt nowelizacji o publicznym transporcie zbiorowym, który utrzymuje możliwość ubiegania się o rekompensowanie z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego.

Według autorów projektu przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury "umożliwi to szeroką dostępność biletów z ulgą ustawową dla pasażerów, zarówno w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych".

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, ministrowie mają debatować na harmonogramem realizacji propozycji przedstawionych w weekend podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Premier zapytany w poniedziałek na konferencji prasowej w Otwocku czy na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów pojawi się harmonogram wprowadzenia zmian w świadczeniu 500+ odpowiedział, że "na jutrzejszym posiedzeniu rządu będziemy dyskutować o harmonogramie". , "Natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu, zwołam kolejną Radę Ministrów, po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów, które przedstawione zostały przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego" - dodał.

Szef rządu zapewnił, że jest "pełna analiza, dokładnie dokonane kalkulacje, związane z wdrożeniami poszczególnych projektów".

autorka: Wiktoria Nicałek

