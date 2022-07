Rząd obraduje m.in. nad kwestią zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez porty morskie

Rząd, który we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady zajmie się projektem uchwały ws. zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Rząd zapozna się też z informacją szefa MON na temat sytuacji w Ukrainie.

Projekt uchwały ws. zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej został przedłożony przez ministra infrastruktury. W ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski poinformował PAP, że polskie porty są gotowe na dodatkowe przeładunki węgla. Dodał, że "na ten rok zakontraktowanych jest 10,5 mln ton węgla, który ma przypłynąć do polskich portów, ale udało się wygospodarować dodatkowe 4,5 mln ton zdolności przeładunkowych".

Rząd wysłucha też informacji ministra aktywów państwowych oraz ministra klimatu i środowiska dotyczącej sytuacji sektora energetycznego, a także zapozna się z informacją szefa MON na temat sytuacji w Ukrainie.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który dostosowuje polskie przepisy do regulacji europejskich - dyrektywy PE i Rady UE z czerwca 2019 r. odnoszącej się do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Projekt zakłada ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji, składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej w języku polskim oraz innym języku urzędowym UE wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji spółek, zasadach reprezentacji oraz zasadach powoływania się na informacje w rejestrze. Uzupełnieniu ma ulec także zakres danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów o niepowtarzalny identyfikator europejski i na przykład oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki.

Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt ma pozwolić ministrowi spraw zagranicznych udzielić Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" dotacji celowej "na realizację zadań w obszarach o szczególnych uwarunkowaniach politycznych lub z uwagi na charakter zadania, gdzie niezbędne jest podjęcie szybkiego działania, nieprzewidzianego albo niezaplanowanego na etapie rozstrzygania corocznych konkursów dotacyjnych". Zgodnie z projektem, Fundacja stanie się podmiotem, który będzie mógł realizować projekty w obszarze pozyskania, modernizacji lub remontu i utrzymania w niezbędnym stanie technicznym nieruchomości wykorzystywanych na cele polonijne.

W porządku obrad Rady Ministrów jest też projekt uchwały ws. programu wieloletniego "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk". Falochron ma umożliwić m.in. ustawienie w porcie FSRU - pływającego terminala LNG. Dodatkowym efektem ma być przesunięcie ruchu dużych statków do portu w Gdańsku, co - jak wskazano - pozwoli w dalszym ciągu rozwijać żeglugę turystyczną i rekreacyjną na trasach do portów Trójmiasta i na wejściu do portów na Zalewie Wiślanym oraz ograniczyć rosnące ryzyko nawigacyjne na Bałtyku.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego, a także projektem nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.