Rząd ogłosi wyniki Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich

Rząd ogłosi w czwartek wyniki Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. W czasie naboru samorządy złożyły 3852 wnioski o wsparcie inwestycji na łącznie 10,79 mld zł.

Rząd dotąd rozstrzygnął trzy z czterech edycji Rządowego Funduszu "Polski Ład": Programu Inwestycji Strategicznych. Dwie dla wszystkich samorządów i jedną dla gmin uzdrowiskowych. Pozostała edycja była przeznaczona dla samorządów, na których terenie zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Jak zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, edycja zostanie rozstrzygnięta w czwartek. Na godz. 12.45 w Łagiewnikach w powiecie dzierżoniowskim w woj. dolnośląskim zaplanowana jest konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego z udziałem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka i wiceministra Szefernakera.

Przewidywana kwota dofinansowania, która trafi do gmin z tego naboru, to ponad 2 mld zł. W czasie naboru, który trwał od 28 grudnia ub. r. do 11 marca br., złożono 3852 wnioski na kwotę 10,79 mld zł.

W ramach naboru można było złożyć dwa wnioski - o 2 mln zł i o 5 mln zł w przypadku gmin i o 2 mln zł i 8 mln zł w przypadku powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych. Dofinansowanie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji.

Gminy popegeerowskie mogły niezależnie ubiegać się o wsparcie z innych edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wcześniej przeznaczono dla nich program w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozstrzygnięty został w czerwcu ub. roku. Dofinansowanie w wysokości 340 mln zł wsparło 594 inwestycje na tych terenach.

Program Inwestycji Strategicznych, którego celem jest dofinansowanie samorządowych projektów, realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z pierwszej edycji, którą rząd rozstrzygnął jesienią ub. roku, do samorządów popłynęło 23,8 mld zł dofinansowania. Wyniki drugiej edycji ogłoszono w poniedziałek. Dofinansowanie przyznane samorządom wyniosło 30 mld zł. Z kolei do gmin uzdrowiskowych, dla których wyniki przedstawiono w połowie maja, na inwestycje trafiło 240 mln zł.