Rząd planuje przyznać rodzicom dodatkowe 21 dni zasiłku opiekuńczego

Rodzice i opiekunowie uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 20 grudnia do 9 stycznia – wynika z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu.

Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie wprowadzona nauka zdalna. W tym czasie rząd planuje przyznać rodzicom i opiekunom dzieci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

"W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. (na okres 21 dni)" - czytamy w informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

Z opublikowanego we wtorek rozporządzenia wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.