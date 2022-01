Rząd przedstawi nowy projekt walki z pandemią

Nowy projekt ustawy ws. walki z pandemią zostanie przedstawiony w środę (26 stycznia) lub czwartek (27 stycznia) - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Poseł PiS Tomasz Latos zwracał uwagę na dłuższą ścieżkę legislacyjną projektów rządowych i nie wykluczył, że nowe rozwiązania zostaną zgłoszone do Sejmu przez posłów.

We wtorek (25 stycznia) w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu: premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19.

Rzecznik rządu zapowiedział na briefingu prasowym przygotowanie na bazie postulatów opozycji, a także pomysłów, które pojawiły się w rządzie projekt ustawy, który ma uzupełnić rozwiązania z projektu ustawy o weryfikacji covidowej, tzw. lex Hoc.

"Na bazie tych postulatów, które się dzisiaj pojawiły oraz na bazie tych dodatkowych pomysłów, które pojawiły się w rządzie, przygotujemy jeszcze jedną ustawę, która będzie uzupełnieniem tej ustawy, która w tej chwili jest procedowana, czyli ustawy posła Hoca" - poinformował Müller.



Jak dodał, ustawa Hoca będzie nadal będzie procedowana. "Natomiast chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania" - dodał rzecznik rządu.

Przekazał, że projekt zostanie przedstawiony w środę lub czwartek. Nie chciał jednak zdradzić jego szczegółów.



"Pokazaliśmy opozycji, że może zgłosić swoje postulaty i chcemy je najpierw przeanalizować" - dodał.



Szef sejmowej komisji zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos podkreślił, że oczekiwaniem opozycji jest, by nowy projekt został zgłoszony przez rząd.



"Takie, oczywiście, są deklaracje, ale pamiętajmy, że w tym wszystkim jest też kwestia czasu. Projekty rządowe mają dłuższą ścieżkę legislacyjną, stąd nie wykluczam, ale też nie przesądzam tego, że być może w porozumieniu z rządem będzie to ponownie projekt poselski" - przekazał.