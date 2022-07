Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 400 mln zł rocznie na PFRON

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu podjęła decyzję o zwiększeniu środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ministrów we wtorek rozpatrzyła uchwałę strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Strona społeczna RDS wnioskowała o przywrócenie minimalnej wielkości dotacji budżetowej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowano, by dotacja wynosiła co najmniej 30 proc. kosztów realizacji zadań dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, Rada Ministrów podjęła kierunkową decyzję w sprawie przeznaczenia większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie.

Strona społeczna zwracała uwagę, że przez wiele lat dotacja budżetowa do PFRON wynosiła 55 proc. kosztów realizacji zadania, a aktualne brzmienie przepisów pozostawia bardzo duże pole manewru. W praktyce - jak zaznaczono - kwota tej dotacji nie zmienia się istotnie od lat.

W uchwale wskazano ponadto, że z roku na rok, z powodu braku waloryzacji dofinansowania do pracy niepełnosprawnych, zmniejsza się realna pomoc na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.