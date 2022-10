Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej - poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt przewiduje zmiany, które porządkują ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o przyspieszenie wydawania niektórych decyzji czy doprecyzowanie przepisów. Zmiany obejmą też m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS.

Decyzje, postanowienia i pisma ZUS, sporządzane w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, będą mogły być podpisywane nadrukiem imienia i nazwiska.

Uzasadniono, że zastąpienie własnoręcznego podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika przyspieszy proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism.

Doprecyzowane zostaną przepisy o doręczaniu pism w postaci elektronicznej. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność doręczania korespondencji z i do ZUS.

Wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej. Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej. Rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób uprawnionych do renty uczniowskiej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.