Rząd przyjął projekt ustawy modernizacyjnej, która zakłada m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników służb

Rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu projekt tzw. ustawy modernizacyjnej, zgodnie z którą kontynuowana będzie modernizacja służb mundurowych podległych MSWiA. Ustawa zakłada także podwyższenie wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" oraz projekt nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Projekt został przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2022-2025 będzie już trzecim tego typu wieloletnim przedsięwzięciem, na które przeznaczonych zostanie ponad 10 mld zł. Zgodnie z projektem, w ciągu czterech lat liczba etatów w Policji ma się zwiększyć o 5,6 tys.

W ramach programu zaplanowana jest wymiana oraz unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego, wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz rozwój i utrzymanie systemów informatycznych; budowę nowych oraz poprawę funkcjonalności dotychczas użytkowanych obiektów - w tym odtworzenie lub utworzenie kolejnych posterunków Policji, a także budowę nowoczesnych strażnic oraz unowocześnienie części istniejących obiektów.

Program zakłada również zwiększenie stanu etatowego Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. "W latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750" - napisano.

Kolejnym założeniem jest wprowadzenie podwyżek uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników. "Zaplanowano zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej: w Policji i Straży Granicznej nastąpi wzrost wskaźnika z 3,810 do 4,061, w Państwowej Straży Pożarnej z 3,754 do 4,005, a w Służbie Ochrony Państwa z 4,480 do 4,731. Podwyższone zostanie również wynagrodzenie pracowników o 356 zł (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazano, ważnym obszarem modernizacji będzie m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z system awansów i wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych. Dodano, że zwiększona zostanie motywacja policjantów w kreowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

"Dla zwiększenia możliwości Policji, reorganizację przejdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji" - napisano.

Zaznaczono, że chodzi w szczególności o przygotowywanie opinii i ekspertyz kryminalistycznych, utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych. Dotyczy to także innych zbiorów i baz związanych z procesem rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. W nowej formule - poinformowano - CLKP będzie również prowadzić działalność naukową.

Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co - jak zaznaczono - stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.

We wtorek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował na Twitterze, że projekt tzw. ustawy modernizacyjnej będzie procedowany w Sejmie i Senacie jako pilny.