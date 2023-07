Rząd przyjął projekt zakładający m.in. utworzenie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Przewiduje on m.in. powstanie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego automatycznie będą trafiać dokumenty, a także uproszczenie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru.

Celem przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu jest stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK 2.0.). Zmiany mają prowadzić do zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w Rejestrze - co do zasady dokumenty będą sporządzane i przekazywane do rejestru za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego - co zapewnić ma szybszą aktualizację danych.

"Powstanie nowy system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Proponowane rozwiązania usprawnią działanie rejestru i skrócą czas uzyskania z niego informacji. Przyspieszy to realizację procedur (np. karnych, administracyjnych czy przetargowych), do których potrzebna jest weryfikacja informacji z KRK. Projekt dostosowuje ponadto polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących systemu, który służy do ustalania państw UE, posiadających informacje o wyrokach skazujących, wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców" - podano we wtorkowym komunikacie KPRM.

Dokumenty sporządzane przez pracowników sądów, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, prokuratorów oraz nadesłane przez państwa UE, mają w myśl proponowanych przepisów co do zasady automatycznie zasilać bazę KRK.

"Wprowadzane do systemu KRK dane osobowe będą weryfikowane w rejestrze PESEL. Dane o osobach pozbawionych wolności przekazywane będą do Rejestru bezpośrednio przez system teleinformatyczny Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, wykorzystywany w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. Będzie to możliwe dzięki zmniejszeniu zakresu danych osobowych potrzebnych do złożenia zapytania. Chodzi o dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację osoby oraz informacje o obywatelstwie tej osoby" - poinformowano.

Jak wskazano na stronach rządowych, projekt ma również za zadanie uprościć postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z KRK. Uzyskiwanie informacji z Rejestru oraz składanie zapytań ma następować drogą elektroniczną - co zapewni szybszy dostęp do danych zgromadzonych w KRK, a w rezultacie przyczyni się do przyśpieszenia postępowań prowadzonych przez podmioty uprawnione do uzyskania informacji z rejestru karnego. Jak zastrzeżono wyjątek stanowić będą osoby fizyczne, które będą mogły złożyć zapytanie o udzielenie informacji z KRK w postaci formularza papierowego.

"Każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w wersji elektronicznej podpisanej pieczęcią elektroniczną. Wydruk dokumentu będzie równoważny dokumentowi elektronicznemu, a autentyczność dokumentu będzie można zweryfikować. Umożliwiony zostanie dostęp do informacji o podmiotach zbiorowych każdemu, bez konieczności wskazania, czy i na potrzeby jakiego postępowania zaświadczenie jest uzyskiwane" - wskazano w komunikacie.