Rząd przyjął projekt zmian w ustawie dotyczącej Systemu Informacyjnego Schengen

Rząd przyjął projekt nowelizacji, która dostosuje polskie przepisy o Systemie Informacyjnym Schengen do unijnych rozporządzeń. Zmiany umożliwią dodawanie w SIS nowych kategorii wpisów, w tym prewencyjnych wpisów o osobach narażonych na niebezpieczeństwo, czy o cudzoziemcach zobowiązanych do powrotu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw, przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji. We wtorek przyjęła go Rada Ministrów.

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych rozporządzeń dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Chodzi o rozporządzenia wchodzące w skład przyjętego w listopadzie 2018 r. pakietu reform SIS.

Jak wyjaśniono w rządowym komunikacie, w ramach modernizacji systemu wprowadzone zostały nowe kategorie wpisów danych do SIS. Zmiany te mają przyczynić się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej.

"Będzie to możliwe dzięki współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi czy imigracyjnymi. Dotyczy to także organów, które odpowiadają za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, a także ściganie przestępstw oraz wykonywanie kar" - podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wśród kategorii wpisów danych, które zostaną dodane do SIS, są m.in. wpisy o nieznanych osobach podejrzanych lub poszukiwanych. Oznacza to, że w SIS znajdą się odbitki linii papilarnych palców lub odbitki linii papilarnych dłoni znalezionych na miejscu poważnego przestępstwa lub incydentu terrorystycznego i uznanych za należące do sprawcy.

Jak wyliczyła KPRM, w SIS będą także wpisy tzw. prewencyjne o małoletnich, którzy są zagrożeni uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna, a także o małoletnich, którym należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie.

W drugim przypadku - jak wytłumaczono w rządowym komunikacie - chodzi o małoletnich, którzy mogą stać się ofiarami przestępstw o charakterze terrorystycznym lub wezmą udział w popełnianiu takich przestępstw. "Dotyczy to także możliwości ich zwerbowania lub zaciągnięcia do ugrupowań zbrojnych lub zmuszania do aktywnego udziału w działaniach wojennych" - wyjaśniła KPRM.

Do SIS dodawane będą też wpisy prewencyjne o małoletnich i osobach pełnoletnich narażonych na niebezpieczeństwo, którym należy uniemożliwić podróżowanie dla ich własnej ochrony (np. gdy podróż może się wiązać z ryzykiem handlu ludźmi, przymusowego małżeństwa lub przemocą warunkowaną płcią). Ponadto w systemie będą odnotowywane decyzje o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w UE.

Projekt trafi teraz do Sejmu. "Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie" - poinformowała KPRM.

