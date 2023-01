Rząd przyjął projekty ustaw z nowymi rozwiązaniami w służbach

Rząd przyjął we wtorek projekty dwóch ustaw, które wprowadzą nowe rozwiązania w służbach. Jedna z nich przewiduje nowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby, a druga - świadczenie pieniężne dla członków rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie.

"Dobre zmiany dla funkcjonariuszy i żołnierzy przyjęte przez Radę Ministrów! Dzięki pierwszej ustawie otrzymają oni nowe świadczenie po 15 l. służby. Druga wprowadza świadczenie pieniężne dla członków rodzin poległych funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów i ratowników górskich" - napisał na Twitterze po posiedzeniu rządu szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zgodnie z projektem pierwszej z ustaw funkcjonariuszom i żołnierzom po 15. roku służby będzie przysługiwał nowy dodatek. Celem jest zatrzymanie w formacjach doświadczonych mundurowych, którzy mogliby już przejść na emeryturę.

Nowy miesięczny dodatek będzie się rozpoczynał od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rósł o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywał na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczał się do podstawy wymiaru emerytury.

Rozwiązania dotyczą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak funkcjonariusze służb specjalnych. Projektowana ustawa to zmieni. Świadczenie obejmie zatem także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

Projekt drugiej ustawy MSWiA prezentowało na konferencji prasowej zwołanej 2 listopada. Wprowadzi ona świadczenia pieniężne dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Dotyczy to rodzin żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, służb specjalnych, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, a także strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników GOPR i TOPR.

Wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenia będą wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa średniego uposażenia w danej formacji. 50 proc. tej kwoty otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie przysługiwać im będzie do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie przysługiwać im bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców, tj. sieroty zupełne, otrzymywać będą 100 proc. średniego uposażenia.

Świadczenia będą też przysługiwały rodzicom poległych. Od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 proc. średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko.

Oba projekty przedstawiło MSWiA. Trafią teraz do Sejmu.