Rząd przyjął Strategię rozwoju usług społecznych do 2030 r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę ws. przyjęcia Strategii rozwoju usług społecznych - polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej - informuje KPRM.

"Strategia rozwoju usług społecznych zakłada realizację procesu deinstytucjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Usługi społeczne będą koncentrować się na rodzinie i dzieciach, seniorach, osobach z niepełnosprawnościami oraz osobach z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie bezdomności" - poinformowała KPRM.

Przygotowany ma zostać system realizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności starszych, z niepełnosprawnością, problemami z zakresu zdrowia psychicznego oraz bezdomnych.

Chodzi o to, żeby osoby te mogły bezpiecznie i niezależnie funkcjonować. Natomiast dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, zapewniona zostanie opieka w warunkach rodzinnych lub - jak napisano - "zbliżonych do rodzinnych".

Strategia zakłada szeroką współpracę administracji rządowej z samorządami i sektorem pozarządowym.