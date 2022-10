Rząd rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się m.in. propozycją waloryzacji emerytur i rent

Rada Ministrów we wtorek po godz. 11 rozpoczęła obrady, podczas których zajmie się projektem zakładającym podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Projekt zakłada w 2023 r., podobnie jak w poprzednich latach, modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na podwyższeniu najniższych świadczeń do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zaproponowano też zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

Ministrowie mają się też zająć projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on doprecyzowanie procedury dochodzenia zwrotu należności z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wypłacanych przedsiębiorcom w restrukturyzacji.

Projekt wprowadza zmiany przepisów zawartych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rząd zajmie się również projektem ustawy ws. utworzenia Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytut zostanie utworzony w drodze przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Instytut ma być podmiotem o wysokim potencjale naukowym i organizacyjnym, prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w powiązaniu z udzieleniem świadczeń opieki zdrowotnej. Ma działać w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Ministrowie mają także przyjąć autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, a także autopoprawkę do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Rada Ministrów wysłucha też informacji ministra aktywów państwowych oraz minister klimatu i środowiska ws. sytuacji sektora energetycznego.