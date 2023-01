Rząd rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się projektem noweli ustawy o drogach publicznych

Rząd po godz. 11 we wtorek rozpoczął obrady; zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych, a także projektem, który ma ułatwić dozór techniczny nad sprzętem wojsk sojuszniczych przebywających na terenie Polski i sprzętem wyprodukowanym w innym kraju NATO na potrzeby polskiego wojska.

Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów, rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Celem projektu jest implementacja unijnej dyrektywy ws. interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w UE.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Projekt noweli ustawy o obligacjach określa zasady emisji obligacji kapitałowych, czyli nowej kategorii papierów dłużnych. Wskazano w nim, że nowe rozwiązania mają przede wszystkim doprowadzić do zniesienia barier w odniesieniu do emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II banków i domów maklerskich.

W uzasadnieniu podkreślono m.in., że obligacja kapitałowa jest instrumentem złożonym i wymaga profesjonalnej wiedzy inwestycyjnej, w tym oceny ryzyka.

Rząd rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Przygotowana przez MON propozycja zmian wiąże się z pobytem wojsk sojuszniczych i zakupami dla polskiego wojska sprzętu wojskowego wyprodukowanego w innym kraju NATO. Wojska sojusznicze stacjonujące w Polsce będą mogły eksploatować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu bez konieczności uzyskiwania decyzji szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, jeżeli zostanie to przewidziane w przepisach szczególnych, umowach lub porozumieniach międzynarodowych lub zgody na pobyt wojsk wydane na podstawie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP.

Urządzenia techniczne wyprodukowane w innych państwach członkowskich NATO na potrzeby wojsk sojuszniczych przebywających w Polsce oraz dla polskiego wojska będzie można objąć dozorem technicznym również wówczas, gdy nie były nim objęte w fazie ich projektowania i wytwarzania.

Projekt zakłada też, że personel techniczny wojsk obcych przebywających na terytorium RP nie będzie potrzebował do konserwacji sprzętu tych wojsk zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez polskie jednostki dozoru technicznego.

Rząd rozpatrzy również projekt ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy w sprawach karnych.

Ponadto Rada Ministrów wysłucha informacji ministra aktywów państwowych oraz ministra klimatu i środowiska dotyczącej sytuacji sektora energetycznego.