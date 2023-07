Rząd rozpoczął obrady; zajmie się m.in. kwestiami gwarancji państwa dla zobowiązań NABE

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął posiedzenie. Ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o gwarancjach państwa dla zobowiązań, które trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz projektem przepisów dot. wstrzymywania wykonywania orzeczeń o wydaniu dziecka za granicę.

Autorem projektu ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Celem powstania NABE jest stworzenie podmiotu, który będzie stanowił narzędzie transformacji, a zarazem będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Utworzenie NABE ma odciążyć spółki energetyczne od śladu węglowego, uwalniając ich potencjał inwestycyjny, który będzie mógł być wykorzystany na rozwój inwestycji nisko- i zeroemisyjnych oraz sieci dystrybucyjnych.

Z kolei przygotowany przez ministra w KPRM Michała Wójcika projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dostosowuje przepisy do lutowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wstrzymywania wykonywania prawomocnych orzeczeń zarządzających wydanie dziecka za granicę.

Chodzi o kwestię doprecyzowania regulacji umożliwiającej wstrzymanie z urzędu prawomocnego sądowego postanowienia o wydaniu dziecka do państwa stałego pobytu przy wniesieniu skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej.

TSUE zarzucił polskim przepisom, że podmioty zgłaszające żądanie wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie powrotu dziecka nie mają obowiązku jego uzasadnienia, a ponadto podmioty te nie są sądem, zaś żądanie wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie powrotu dziecka nie podlega jakiejkolwiek kontroli sądowej.

W projekcie nowelizacji zaproponowano w związku z tym, że żądanie zgłoszone sądowi przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich, "musi zawierać uzasadnienie wskazujące na istnienie w konkretnej sprawie szczególnego, należycie umotywowanego przypadku". Pozostałe zarzuty TSUE pod adresem tych przepisów uznano za niezasadne z punktu widzenia kluczowej intencji przyświecającej ustawodawcy.

Ponadto rząd zajmie się przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Chodzi o stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK 2.0.). Zmiany mają prowadzić do zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych w Rejestrze - co do zasady dokumenty będą sporządzane i przekazywane do Rejestru za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego - co zapewni szybszą aktualizację danych.

Także uzyskiwanie informacji z Rejestru oraz składanie zapytań ma następować drogą elektroniczną - co zapewni szybszy dostęp do danych zgromadzonych w KRK, a w rezultacie przyczyni się do przyśpieszenia postępowań prowadzonych przez podmioty uprawnione do uzyskania informacji z rejestru karnego. Jak zastrzeżono wyjątek stanowić będą osoby fizyczne, które będą mogły złożyć zapytanie o udzielenie informacji z KRK w postaci formularza papierowego.